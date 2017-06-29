"Пощады не будет". Алтайские фирмы накажут за сговор на торгах, несмотря на раскаяние

Пожаловались крупные фирмы

Осенью 2016 года в управление ФАС по Алтайскому краю поступили обращения двух крупных московских компаний: "Лэнс-фарм" (крупный производитель противораковых препаратов России) и "Фармимпульс" (входит в ТОП-100 крупнейших поставщиков препаратов для государственных медучреждений).

Их насторожило поведение небольших фирм из Алтайского края на электронных аукционах по закупкам противораковых препаратов для нужд онкодиспансеров. Они легко "вышибали" с торгов других участников и обеспечивали победу "темной лошадке". Компания выиграла аукционы в общей сложности на 35 млн рублей.

Расследование дела длилось четыре месяца. Примечательно оно еще и тем, что часть фирм признались в сговоре, чтобы получить снисхождение. Но им это не помогло.

Парный "таран"

Схему, которую применяли фирмы на электронных аукционах, "зубры" госзакупок называют "таран". Роль "тарана" взяли на себя четыре алтайские фирмы: "Евроинвест", "Лорем", "Гелиос" и "Елена-Фарм". А победу они обеспечивали своему партнеру — обществу с ограниченной ответственностью "Капитал", зарегистрированному в Новосибирске.

На аукционы по закупке препаратов для российских онкодиспансеров алтайские фирмы заявлялись парами. По ходу торгов они поочередно резко роняли цену.

К примеру, начальная цена партии препарата оксалиплатин (его закупали для онкодиспансера Астраханской области) была 6,1 млн рублей. Уже через пять минут после старта аукциона от алтайских фирм поступили предложения: 970 тыс. и 940 тыс. рублей. То есть цену они уронили в шесть раз. В некоторых аукционах организаторы схемы подавали предложения на 99% меньше стартовой цены!

Наблюдая на экране компьютера, как фирмы рушат цены, добросовестные участники понимали: дальше торговаться нет смысла. И отказывались от торгов. Ведь исполнить контракт по таким ценам невозможно.

А фирма "Капитал" за несколько минут до конца аукциона подавала на электронную площадку свою заявку. Правда, предложенная цена была лишь чуть меньше, чем у самого "дешевого" из честных участников. Например, на рубль, как это было на аукционе по закупкам препарата для онкодиспансера Астраханской области.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Первая должна быть анонимной, то есть в ней вообще нет названия фирмы. Она содержит согласие участника на поставку товара и описание его характеристик. Чтобы участвовать в торгах, подается только первая часть заявки. Вторую часть заявки предоставляют после завершения аукциона. Она содержит сведения об участнике, документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, включая лицензии и сертификаты.

Обеспечили победу

Ну а дальше схема работала так. Фирмы-"тараны" контракт не заключали (причем в УФАС полагают: и не намеревались заключать). Причины были разные.

Или вторая часть их заявок не соответствовала требованиям (не было копий лицензий). Или фирма отказывалась, так как вместо лицензии якобы по ошибке подала другой документ ("Елена-Фарм"). Или же не дала необходимое в таких случаях экономическое обоснование заниженных цен ("Гелиос").

И победа уходила к фирме "Капитал". В дальнейшем же "Капитал" закупал препараты у все той же фирмы "Елена-Фарм" (что доказывало его участие в соглашении), а затем поставлял их онкодиспансерам с допустимой наценкой.

Иначе говоря, фирмы, реализуя схему, поддерживали комфортный для себя уровень цен, обеспечивая гарантированную победу в торгах. И таким вот способом они "потрудились" на аукционах по поставкам противораковых препаратов для онкодиспансеров в Таганроге, Свердловской, Астраханской и Волгоградской областях в 2014-2015 годах.

Степан Поспелов,

руководитель УФАС по Алтайскому краю:

Это уникальное расследование — оно касалось торгов, проходивших на рынке Российской Федерации, а не одного только Алтайского края.

Между тем, "Елена-Фарм", как пояснили в УФАС, включена в реестр недобросовестных поставщиков и сама даже не имела права участвовать в торгах.

Признались в содеянном

В ходе расследования специалисты УФАС изучили ход всех аукционов поминутно. И даже выяснили, что заявки на каждый аукцион они подавали с одного IP-адреса. Это означает, что действовали они из одного места (а может быть, и через один компьютер), пояснил altapress.ru системный администратор.

А после возбуждения дела фирма "Елена–Фарм" призналась антимонопольщикам: она заключила с фирмой "Капитал" соглашение о поддержании цен на аукционах.

В участии в схеме призналась и фирма "Лорем". Предложение об участии в аукционах ей поступило в 2014 году, пояснил ее представитель антимонопольщикам. А поскольку лицензии на фармдеятельность у фирмы не было, ее попросили лишь поработать "понижателем" на торгах. Деньги для участия в аукционах за "Лорем" вносила "Елена–Фарм", было доказано в ходе расследования.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и директором фирмы "Елена-Фарм" является Елена Зыкова. Основной вид деятельности фирмы - торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). У фирмы "Капитал" два учредителя-физлица: Вячеслав Шевалов и Михаил Горшков.

Заплатят по полной

Но признания фирм не освободили их от ответственности.

Степан Поспелов,

руководитель УФАС по Алтайскому краю:

Да, они помогали расследованию и сознались, что участвовали в соглашении. Это считается смягчающим обстоятельством. Но в процессе расследования мы пришли к выводу: они вводят нас в заблуждение. Поэтому мы не приняли это обстоятельство как смягчающее: они "сдались" только вдвоем, а их было четверо. И мы их нашли.

Все пять участников схемы признаны нарушителями закона "О защите конкуренции", сообщили в УФАС. Теперь они целый год обязаны ежеквартально отчитываться перед антимонопольной службой о торгах, в которых приняли участие.

Более = того, они понесут еще и административное наказание и будут оштрафованы. Размер штрафов в УФАС пока не называют - окончательные расчеты еще не сделаны. По словам Поспелова, это могут быть суммы в 1-3 млн рублей.

Степан Поспелов,

руководитель УФАС по Алтайскому краю:

Пощады не будет.

Справка

Девять должностных лиц были привлечены в Алтайском крае к административной ответственности с 2016 года за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения.