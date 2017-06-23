Недвижимость

В "Сибирии" рассказали о том, что сделают со Старым базаром

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Сегодня, 13:10.
Недвижимость

Строительная компания "Сибирия" возродит в здании Старого базара торговлю продуктами и другими товарами. Для этого новый собственник планирует реконструировать объект, в том числе поставить эскалаторы или траволаторы, сообщили altapress.ru в пресс-службе компании.

Старый базар.
Старый базар. Фото : Михаил Хаустов.
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"Сибирия" уже обследовала несущие конструкции рынка "Центральный", который многие называют Старый базар. Они в удовлетворительном состоянии и не требуют сложного ремонта. Однако сейчас строители рассматривают вариант обновления купола здания.

Кроме того, застройщик реконструирует инженерные системы и установит эскалатор или траволатор, чтобы покупатели могли без проблем подниматься на второй этаж за покупками. Также он планирует обустроить территорию вокруг рынка. Работы начнут в этом году осенью, а открыть Старый базар для продавцов и покупателей планируют к урожаю 2018 года. 

Старый базар.
Старый базар

В пресс-службе пояснили, что "Сибирия" приобрела рынок "Центральный", чтобы привести в порядок территорию города рядом с набережной Оби, где строится жилой комплекс "Новая пристань" и уже заселен "Аквамарин".

Компания изначально не планировала строить на территории Старого базара объекты другого назначения, в том числе дома. Во-первых, рынок жилья сейчас стагнирует. Во-вторых, у компании большой запас земли, который позволит строить в ближайшие семь лет. В-третьих, данный участок имеет множество ограничений: над ним проходит ЛЭП, рядом расположены памятники архитектуры, плюс есть ограничения по этажности в исторической части города.

Старый базар.
Старый базар

Напомним, что в начале апреля компания, входящая в структуру "Сибирии", купила у администрации города с аукциона здание Старого базара за 53,3 млн рублей. Землю под ним новый собственник взял в аренду, за которую ежемесячно платит в казну города около 800 тысяч рублей. 

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