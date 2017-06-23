В "Сибирии" рассказали о том, что сделают со Старым базаром

"Сибирия" уже обследовала несущие конструкции рынка "Центральный", который многие называют Старый базар. Они в удовлетворительном состоянии и не требуют сложного ремонта. Однако сейчас строители рассматривают вариант обновления купола здания.

Кроме того, застройщик реконструирует инженерные системы и установит эскалатор или траволатор, чтобы покупатели могли без проблем подниматься на второй этаж за покупками. Также он планирует обустроить территорию вокруг рынка. Работы начнут в этом году осенью, а открыть Старый базар для продавцов и покупателей планируют к урожаю 2018 года.

В пресс-службе пояснили, что "Сибирия" приобрела рынок "Центральный", чтобы привести в порядок территорию города рядом с набережной Оби, где строится жилой комплекс "Новая пристань" и уже заселен "Аквамарин".

Компания изначально не планировала строить на территории Старого базара объекты другого назначения, в том числе дома. Во-первых, рынок жилья сейчас стагнирует. Во-вторых, у компании большой запас земли, который позволит строить в ближайшие семь лет. В-третьих, данный участок имеет множество ограничений: над ним проходит ЛЭП, рядом расположены памятники архитектуры, плюс есть ограничения по этажности в исторической части города.

Напомним, что в начале апреля компания, входящая в структуру "Сибирии", купила у администрации города с аукциона здание Старого базара за 53,3 млн рублей. Землю под ним новый собственник взял в аренду, за которую ежемесячно платит в казну города около 800 тысяч рублей.