В Барнауле осудили женщину за причинение тяжкого вреда здоровью сожителя. Горожанка ранила мужчину ножом в живот.
Как altapress.ru сообщил помощник прокурора Ленинского района Барнаула Илья Бобырев, пара выпивала у себя дома и поссорилась на почве ревности. В пылу мужчина взял нож, направил его острием себе в живот и сказал даме своего сердца: "Хочешь — ударь!". Женщина не стала этого делать сразу, но через пару минут все-таки толкнула своего возлюбленного. Нож вошел достаточно глубоко и нанес мужчине тяжкую траву.
На суде горожанка утверждала, что толкнула потерпевшего нечаянно, и сделала это плечом, когда проходила мимо. Свидетели происшествия, которые пили вместе с сожителями, утверждали, что женщина сделала это намеренно и шла к мужчине лицом. В итоге суд не поверил оправданиям подсудимой, признал ее виновной и с учетом всех обстоятельств дела назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
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