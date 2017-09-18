Как altapress.ru сообщил помощник прокурора Ленинского района Барнаула Илья Бобырев, пара выпивала у себя дома и поссорилась на почве ревности. В пылу мужчина взял нож, направил его острием себе в живот и сказал даме своего сердца: "Хочешь — ударь!". Женщина не стала этого делать сразу, но через пару минут все-таки толкнула своего возлюбленного. Нож вошел достаточно глубоко и нанес мужчине тяжкую траву.

На суде горожанка утверждала, что толкнула потерпевшего нечаянно, и сделала это плечом, когда проходила мимо. Свидетели происшествия, которые пили вместе с сожителями, утверждали, что женщина сделала это намеренно и шла к мужчине лицом. В итоге суд не поверил оправданиям подсудимой, признал ее виновной и с учетом всех обстоятельств дела назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.