ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

В дагестанском Каспийске, на АЗС, неизвестные напали на полицейских, убив одного и стражей правопорядка. Второго полицейского с ранениями доставили в больницу. Об этом сообщают пресс-службы МВД и СКР по республике.
Нападение произошло утром 28 августа, на автозаправочной станции, где дежурили полицейские. Наряд остановил автомобиль для проверки документов. В результате из машины началась стрельба. Полицейские ликвидировали двоих преступников. Личности убитых устанавливаются. По данному факту возбуждено
СК по Дагестану возбудил уголовное дело.
Позже стало известно, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает SITE Intelligence Group cо ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq.
При этом в совбезе республики усомнились в этой информации. По мнению представителя Совета безопасности Дагестана, напавшие "с большей долей вероятности" к ИГ "отношения не имеют". Это заявления людей, которые хотят дестабилизировать ситуацию в регионе. "Все те люди, которые оттуда , пытаются вернуться в республику, находятся под строгим контролем МВД и ФСБ. И эта ситуация отслеживается", — подчеркнул представитель в разговоре с РБК.
Ранее "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в Сургуте.
*ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")— запрещенная в России террористическая организация.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.