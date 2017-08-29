ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Дагестане

Нападение произошло утром 28 августа, на автозаправочной станции, где дежурили полицейские. Наряд остановил автомобиль для проверки документов. В результате из машины началась стрельба. Полицейские ликвидировали двоих преступников. Личности убитых устанавливаются. По данному факту возбуждено



СК по Дагестану возбудил уголовное дело.

Позже стало известно, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает SITE Intelligence Group cо ссылкой на подконтрольное террористам агентство Amaq.

При этом в совбезе республики усомнились в этой информации. По мнению представителя Совета безопасности Дагестана, напавшие "с большей долей вероятности" к ИГ "отношения не имеют". Это заявления людей, которые хотят дестабилизировать ситуацию в регионе. "Все те люди, которые оттуда , пытаются вернуться в республику, находятся под строгим контролем МВД и ФСБ. И эта ситуация отслеживается", — подчеркнул представитель в разговоре с РБК.

Ранее "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в Сургуте.

*ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство")— запрещенная в России террористическая организация.