Игрок алтайской хоккейной команды сыграл в матче с Владимиром Путиным

10 мая в гала-матче Ночной хоккейной лиги, в котором встречалась команда "Легенды Хоккея" с командой "Сборная Ночной хоккейной лиги", на лед вышел алтайский игрок, руководитель отделения Ночной хоккейной лиги в Алтайском крае, капитан команды "Бочкари 18+" Валерий Кайгородов, сообщает сайт АКЗС.
Кайгородов играл под номером 20. Он провел на воротах 33 минуты, пропустив в том числе несколько шайб от центрального нападающего Владимира Путина.
Глава государства, выступавший под номером 11, забросил одну шайбу в первом периоде и по три в двух последующих.
Гала-матч стал центральным событием финального этапа VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги, в которой принимают участие и две команды от Алтайского края — "Бочкари 40+" и "Бочкари 18+".
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