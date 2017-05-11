Игрок алтайской хоккейной команды сыграл в матче с Владимиром Путиным

Кайгородов играл под номером 20. Он провел на воротах 33 минуты, пропустив в том числе несколько шайб от центрального нападающего Владимира Путина.

Глава государства, выступавший под номером 11, забросил одну шайбу в первом периоде и по три в двух последующих.

Гала-матч стал центральным событием финального этапа VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги, в которой принимают участие и две команды от Алтайского края — "Бочкари 40+" и "Бочкари 18+".