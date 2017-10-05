Инвестор-тепловик сбежал из Камня-на-Оби накануне зимы. Глава района не видит катастрофы

Компания "Теплосервис", которая поставляет тепло городу Обь и поселку Краснозерское в Новосибирской области, в Камне-на-Оби нанимала персонал вплоть до конца сентября. А в понедельник 2 октября ее руководитель и учредитель Евгений Новомлинцев заявил: компания уходит, о чем он и уведомил власти района.

Теплосетевое имущество Камня-на-Оби, которое раньше эксплуатировало МУП "Теплосеть", передали новосибирцам сначала на месяц, пояснил Федор Найден. Затем власти объявили открытый конкурс. Итоги подвели в середине августа. Право аренды имущества на 11 месяцев выиграла именно эта фирма — она была единственной, кто подал заявку. С ней и заключили договор.

И еще в конце сентября СМИ писали о ней с оптимизмом. Компания уже подготовила оборудование и котельные к подаче тепла, начала менять теплотрассы и завезла уголь, сообщала, в частности, "Алтайская правда". Но теперь "Теплосервис" в городе работать не будет.

Много хочешь - мало получишь

Случаи, когда предприниматель-коммунальщик бросает бизнес как безнадежный, вообще-то, не единичные. Но накануне отопительного сезона это делают не часто. Что же здесь, собственно, произошло?

Причина "побега" — отказ городских депутатов согласовать решение, которое позволило бы компании почти на 30% поднять тарифы, пояснили altapress.ru несколько респондентов. Напомним, процент, на который можно увеличить плату за коммунальные услуги, устанавливают федералы. И вот местные депутаты могут дать или не дать согласие эту "планку" перепрыгнуть — если того требует состояние ЖКХ.

Между тем, тепловое хозяйство города изношено до крайности, говорит источник, знакомый с ситуацией. Предприятия здесь банкротились регулярно, о ремонтах и модернизации никто не думал. "На крупной котельной (№ 29) котел при предельном сроке эксплуатации 25 лет проработал более 40 лет", — приводит он пример.

Но депутат АКЗС и житель Камня Василий Железовский говорит, что компании "слишком много захотела": ей нужен был тариф 2,5 тыс. рублей за гигакалорию. Тогда как сегодня — 1786 рублей.

Василий Железовский,

депутат АКЗС:

Вот вы мне скажите: при централизации теплоснабжения издержки сокращаются или увеличиваются? Сокращаются только тогда, когда расходы контролируют власти, а за воровство жестко наказывают. В этих тарифах половина — воровство.

Видимо, немало людей в городе думают также. Тем более, буквально на днях бывший директор "Теплосетей" получил условный срок — он арендовал личную машину и оплачивал бензин за счет МУПа.

Как нам выживать?

Внеочередное заседание городского совета Камня назначили на 28 сентября. Повестка - решение о превышении предельного индекса. Однако оно не состоялось, говорит Железовский. Итогом этого и был уход "Теплосервиса".

Федор Найден.

Федор Найден подтвердил: да, компания ушла. Тем не менее, ситуация контролируемая, успокаивает он. Он только что подписал распоряжение о передаче теплоснабжения прежнему предприятию — МУП "Теплосети", и с этим МУПом власти уже работают.

А вот позицию городских депутатов Найден категорически не разделяет: отопление города ежегодно приносит огромные убытки, тарифы давно устарели.

Федор Найден,

глава Каменского района:

В городском совете есть предприниматели, я их спрашиваю: а вы почему булку хлеба, которую вырабатываете, продаете по 30 рублей? Продавали бы по 10 и все. А если тарифы будут повышены, люди будут получать субсидии из федерального бюджета. Ну, а как нам выживать в этой ситуации? В этом году, когда заканчивался отопительный сезон, уголь стоил 2036-2150 за тонну. Сейчас — 2400-2500 рублей.

Компания "Теплосервис", продолжает Найден, предлагала повысить тариф до 2304 рублей за "гигу". Причем не на этот год, а на следующий. И депутатское решение - только первый шаг: их решение рассматривает и подписывает губернатор, и уже после него — краевое управление по тарифам, говорит глава. И не факт, что в тарифном ведомстве удовлетворили бы все требования коммунальщика.

Возврата не будет

То, что компания "Теплосервис" отказа депутатов не выдержала, Найдена, в общем-то не удивляет.

Федор Найден,

глава Каменского района:

Компания разрабатывала концессионное соглашение. Документы были почти готовы. Но концессионер должен знать, куда вкладывать инвестиции, поэтому он должен выходить на соглашение с тарифом. Если тарифы такие, что возврата не будет, зачем ему это надо? Они собрались и уехали.

Найден предлагает сравнить тарифы: в Славгороде платят по 2261 рублей за гигакалорию, в Белокурихе, где котельная работает на газе, 2556 рублей. В соседнем Крутихинском районе — 2045 рублей.

Федор Найден,

глава Каменского района:

А у нас 1786. У нас не хватает денег, чтобы рассчитаться за свет. Где деньги брать? В бюджете? Городской бюджет Камня-на-Оби - 85 млн рублей. А все наши котельные имеют убытки в 140 млн. Куда депутаты смотрят? Меня обвиняют, что люди не в состоянии платить. А в Крутихинском районе в состоянии?

Не удивительно, что Федор Найден считает повышение тарифов на тепло в городе неизбежным и говорит, и принять ответственное решение депутатам горсовета придется. В ближайшее время будет созвано внеочередное собрание.

Справка

В Камне-на-Оби больше трех лет (с 2012 года до середины 2015-го) теплоснабжающее предприятие работало на тарифе 1421 рублей за гигакалорию. С 1 июля 2015-го его подняли сразу до 1705 рублей. Нынешняя ставка (1786 рублей) действует с 1 июля 2016 года.

Источник: "Консультант плюс".

Батареи чуть теплые, но рисков нет

Что сейчас происходит в городе? "Батареи в квартирах чуть теплые, а к ночи и вовсе остывают. Знакомые звонили на котельную и спрашивали, почему, нам ответили — нет угля", - рассказали местные жители.

И все же Федор Найден говорит, что не видит проблем. На сезон городу нужно 48 тыс. тонн угля. Но, во-первых, запас создан еще "Теплосервисом". Во-вторых, сейчас уголь в долг отпускает поставщик. И топливо активно завозится в заречную часть города, пока по реке ходит паром: по 100 тонне в день.

При этом у главы на 5 октября намечена встреча с поставщиком, который готов пойти навстречу городу — ведь с ним рассчитались за поставки угля в 2017 году и даже частично погасили долг прошлого сезона.

Федор Найден,

глава Каменского района:

Он увидел, что мы рассчитываемся с ним, и согласился поставлять. Он даже сегодня дал в долг уголь для Заречья, куда нужно завезти 650 тонн. Кроме того, у нас есть резервный уголь, который лежит на площадке Камня-на-Оби: 6,5 тыс. тонн. И если обратимся к краевым властям, нам его в любое дадут.

Не видит он рисков для прохождения отопительного сезона и в том, что тепло в город будет подавать старый МУП, на котором в августе введено наблюдение - первая стадия банкротства.

Федор Найден,

глава Каменского района:

Тепло в город подается. Раздувают разговоры о том, что в Камне-на-Оби срыв отопительного сезона. Это неправда.

Тем временем синоптики обещают похолодание в ближайшие выходные.