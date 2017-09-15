На Алтае осудили директора МУПа, который купил себе машину за счет организации

В Камне-на-Оби осудили бывшего директора МУП "Теплосети" Олега Руденку, которого обвиняли в том, что он купил на деньги организации автомобиль и пользовался им в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что в 2013 году Руденок арендовал "Тойоту Королла" за счет МУПа. При этом он знал, что у организации нет необходимости в аренде машины. С декабря 2013 года по август 2015 года он использовал машину для личных поездок по территории Алтайского края и Республики Алтай. Кроме того, стоимость бензина для заправки и иные расходы на автомобиль также оплачивались за счет организации.
В результате, муниципальному образованию был причинен ущерб более 1 млн рублей.
Следствие проанализировало большое количество бухгалтерских документов предприятия, допросило многочисленных свидетелей. Суд назначил бывшему директору 2 года лишения свободы условно.
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