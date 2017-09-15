На Алтае осудили директора МУПа, который купил себе машину за счет организации

Следствие и суд установили, что в 2013 году Руденок арендовал "Тойоту Королла" за счет МУПа. При этом он знал, что у организации нет необходимости в аренде машины. С декабря 2013 года по август 2015 года он использовал машину для личных поездок по территории Алтайского края и Республики Алтай. Кроме того, стоимость бензина для заправки и иные расходы на автомобиль также оплачивались за счет организации.

В результате, муниципальному образованию был причинен ущерб более 1 млн рублей.

Следствие проанализировало большое количество бухгалтерских документов предприятия, допросило многочисленных свидетелей. Суд назначил бывшему директору 2 года лишения свободы условно.