Иран подозревают в помощи Северной Корее при создании ядерного оружия

Анонимное "высокопоставленное лицо" рассказало газете о том, что в ведомстве сомневаются в способности Пхеньяна самостоятельно разработать ядерное оружие. Как сообщили изданию, Иран возглавляет список стран, подозреваемых в передаче КНДР соответствующих технологий. В список также входит и Россия, пишет РБК.

"Северокорейские ученые не лишены способностей, но очевидно, что они не действуют в "вакууме", — отметил собеседник The Telegraph в дипведомстве.

Иран подозревают в сотрудничестве с КНДР в вопросах ядерного оружия c тех пор, как Пхеньян официально заявил об успешном испытании ядерной бомбы в 2006 году. До этого КНДР осуществляла поставки в Иран ракетного и другого вооружения. Кроме того, КНДР, в свою очередь, также подозревалась в помощи Ирану в его ядерной программе.

3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В Пхеньяне заявили, что выброса радиоактивных веществ не произошло. Во Владивостоке почувствовали последствия ядерного испытания: в КНДР было землетрясение магнитудой 5,6, которое ощутили и россияне.