Исследователи: молитва активизирует те же участки мозга, что и секс

Американские ученые выяснили, что молитва способна активизировать те же участки мозга, что и любовь, наркотики и азартные игры.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 19 молодых людей из общины мормонов.
Исследователи с помощью магнитно-резонансной терапии отслеживали, что происходит в мозгу добровольца в момент чтения им отрывков из Книги Мормона и цитат духовных лидеров, а также во время молитвы.
Выяснилось, что при сильных религиозных переживаниях у участников эксперимента активировалось несколько участков мозга. Причем у всех добровольцев активировался участок мозга, известный как прилежащее ядро. Этот участок отвечает за системы вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии и страха.
Свои ощущения сами добровольцы описывали, как умиротворение и физическое ощущение теплоты.
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