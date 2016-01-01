Исследователи: молитва активизирует те же участки мозга, что и секс

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 19 молодых людей из общины мормонов.

Исследователи с помощью магнитно-резонансной терапии отслеживали, что происходит в мозгу добровольца в момент чтения им отрывков из Книги Мормона и цитат духовных лидеров, а также во время молитвы.

Выяснилось, что при сильных религиозных переживаниях у участников эксперимента активировалось несколько участков мозга. Причем у всех добровольцев активировался участок мозга, известный как прилежащее ядро. Этот участок отвечает за системы вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии и страха.

Свои ощущения сами добровольцы описывали, как умиротворение и физическое ощущение теплоты.