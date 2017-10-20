Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак.

"Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет , но, с другой стороны, мне 36. Как и любой житель Российской Федерации, я имею право баллотироваться в президенты", — говорит Иван Ургант в начале своего ролика.

Видео длится две минуты. В конце ролика Иван Ургант призывает голосовать за Стаса Пьеху.

Ранее altapress.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что будет баллотироваться в президенты России.