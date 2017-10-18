Собчак заявила об участии в президентских выборах

"Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям", — написала Собчак.

Телеведущая заявила, что выборы нужны как для публичного обсуждения недостатков нашей власти, так и для совершенствования навыков нашей оппозиции. Поэтому Собчак призвала не бойкотировать выборы, несмотря на то, что считает себя кандидатом "против всех".

Ксения Собчак,

телеведущая:

Ксения Собчак – в вашем бюллетене, это и есть графа "Против всех". Вы против того, что много лет в списке только Зюганов, Явлинский, Путин и их безликие дублеры и заместители? Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: "Хватит! Достали!"

Ранее "Ведомости" со ссылкой на несколько источников сообщали, что в качестве "оппонента" Путину могут выдвинуть женщину. Идеальным кандидатом источник в Кремле называл именно Собчак.