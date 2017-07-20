Из Барнаула в Москву запускают новые вечерние авиарейсы

По данным авиакассы аэропорта, билет на рейс Барнаул—Москва в одну сторону стоит 9285 рублей (со сборами). На сайте цены за перелет туда-обратно варьируются от 15,7 тыс. рублей до 20,1 тыс. рублей в зависимости от тарифа.

В отделе маркетинга авиапредприятия "Алтай" отметили, что пока неизвестно, какое именно воздушное судно будет стоять на рейсе. Это может быть либо Airbus А320, либо SSJ100.

Самолеты по этому маршруту будут летать ежедневно. Согласно данным сайта авиакомпании "Ямал", из Барнаула вылет запланирован на 19.00, прилет в Москву (Домодедово) — в 19.20. Обратно из столицы самолет отправляется в 10.25 и в 18.00 приземляется в аэропорту им. Г.С. Титова.

Сейчас из Барнаула в Москву дважды в день летают самолеты компаний "Аэрофлот", один раз в день S7, "Уральские авиалинии" и ИрАэро. Последний авиаперевозчик пока единственный, кто выполняет вечерние рейсы.

Ранее авиакомпания "Ямал" запускала программу полетов из Барнаула в Москву, которая работала с сентября 2013 года. В феврале 2014 года, по решению компании, ее завершили, сообщили в авиапредприятии "Алтай".

Справка

Авиакомпания "Ямал" — один из крупных авиаперевозчиков в стране. Он был создан в 1997 году по инициативе руководства Ямало-Ненецкого автономного округа.