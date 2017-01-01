Морским курсом: какие туристические направления популярны у алтайских отдыхающих в летнем сезоне

Если политика не подведет

Из года в год в летний турсезон высоким спросом у отдыхающих пользовалась Турция. Однако прошлым летом, когда чартеры в эту страну запретили, туристы вынуждены были искать ей замену. Страны, которые могли предложить альтернативу, им навстречу не пошли — наоборот, пользуясь ситуацией, завысили цены на путевки. К примеру, туры на Кипр в прошлом году стоили 50–60 тыс. рублей на человека, в этом сезоне аналогичное предложение начинается от 40 тыс. рублей. И пока не известно, повысятся ли цены.

Сегодня Турция намерена вернуть былую популярность у отдыхающих. По данным Ассоциации туроператоров России, чтобы увеличить потоки из страны и основных европейских рынков, Турция намерена продвигать себя не только как пляжное, но и как оздоровительное, гастрономическое и историческое направление.

Однако турагенты отмечают: спрос на Турцию хоть и появился, но активные продажи ожидаются позже. По словам экспертов, продажи в эту страну никогда не отличались по глубине бронирования. "Сегодня Турцией интересуются, какой-то процент туристов уже начинает бронировать и покупать туры. Думаю, массово подавать заявки начнут с конца февраля. И раннее бронирование, как и раньше, закроет 40–50% летнего сезона", — рассказала директор турфирмы "Глэм-тур" Ольга Ришко.

По словам экспертов, если политическая ситуация в этой стране ухудшится, то туристы туда не поедут. "Если Турция покажет туристам, что там безопасно отдыхать, то курорт вернет свои позиции. Потому что аналогов турецкому отдыху нет. Люди едут на “все включено”, они хотят один раз заплатить и получить максимум от этого отдыха", — говорит директор турфирмы "Охота" Наталья Белоусова.

Не потеряли актуальности

Также открыты продажи туров в другие страны с вылетом из Барнаула и Новосибирска (см. таблицу). Готовые пакетные туры на российском направлении появились только в Сочи. Как сообщили турагенты, Анапа и Крым еще не выставили свои предложения, поэтому спрос на них сейчас невысокий. "В прошлом году в это время по Сочи и Крыму было больше заявок, чем сейчас. Ранние продажи спровоцировала распродажа билетов в Симферополь. Думаю, как выставят доступные по деньгам билеты, люди начнут активно бронировать путевки. Может, российские курорты уступят Турции в популярности, но незначительно. Потому что много людей по-прежнему остаются невыездными", — пояснила директор турфирмы "Пятница" Людмила Иванова.

Сейчас действует период раннего бронирования, который продлится до конца марта. Поэтому цены на туры снижены. К примеру, семи­дневная путевка в Сочи с вылетом из Новосибирска на двоих в отель "три звезды" стоит от 39 тыс. рублей. Хотя раньше только билеты на перелет обходились в 35–40 тыс. рублей.

В прошлом году все летние программы начали заказывать только в конце апреля. А в этом году туристы больше интересуются ранним бронированием. "Каждый год есть определенное количество семей, которые планируют свой отдых заранее. В этом году их стало больше — ситуация с валютой стабилизировалась, цены в это время ниже обычных. Как правило, пик раннего бронирования — в марте и апреле, но это время придется основное количество заявок туристов", — говорит Наталья Белоусова.

Эксперты прогнозируют, что если никаких серьезных потрясений на туррынке не произойдет, то в этом году спрос на все зарубежные направления будет выше, чем в прошлом.

Как сообщили в "Пятнице", из летних заграничных направлений сегодня по продажам лидирует Греция (из Новосибирска). Спрос на отдых в этой стране даже на мировом туристическом рынке растет уже второй год. По климатическим условиям курорты этой страны во многом похожи на турецкие. По прогнозам экспертов, в этом году турпоток в Грецию увеличится на 20%, пишет "Вести АТОР". По словам тур­агентов, спрос барнаульских туристов на это направление сдерживает оформление визы. Ведь для этого необходимо ехать в Новосибирск.

На вторых позициях остается Вьетнам. Это направление плавно из зимнего переходит в летнее. Туры с завтраками стоят примерно так же, как путевки на турецкие курорты по системе "все включено". Кроме того, в этом году увеличилось количество рейсов. В конце зимнего сезона туроператор Anex Tour поставил дополнительную цепочку с вылетом из Барнаула. Это говорит о высоком спросе на направление.

Более того, турагенты отметили новинку турсезона — впервые на лето поставили Китай (Хайнань) с вылетом из Новосибирска, причем по сниженной цене. Как пояснили в турфирмах, в летний период на курортах наступает низкий сезон — связано это с климатическими условиями. В это время там очень жарко и постоянные дожди.

Ваши планы на летний отдых

Дмитрий Дворников,

один из руководителей реалити-квеста "Паранойя":

Отдохнуть этим летом собираюсь. И знаю точно, это однозначно будет Россия. Пока не определился, куда именно. Это связано с тем, что у меня маленький ребенок, а также финансовое положение не позволит поехать и отдохнуть за границей всей семьей.

Сергей Писарев,

директор Барнаульского зоопарка:

Барнаульский зоо­парк летом работает с утра до позднего вечера. Это время не для отдыха, а для активной работы. А что касается осени, то в это время можно отдохнуть, что, в принципе, я каждый год и делаю. Конкретных ориентиров пока не определил. Но летом я обязательно посещаю места в Алтайском крае, будь то Змеиногорск, соленые озера. В этом году хочется побывать в Колывани. Хотелось бы съездить с внуком за границу на языковые курсы. Для меня это будет отдых с пользой для дела.

Борис Чесноков,

президент Алтайской торгово-промышленной палаты:

Наверняка это будет отдых, связанный с путешествием на автомобиле, а вот куда — пока трудно сказать. Возможно, это будет Россия. А если позволят финансовые возможности, то поеду зарубеж. Я отношусь к тем людям, которые предпочитают активный отдых. Турцию как курорт не рассматриваю, хотя хотелось бы побывать в Стамбуле. В прошлом автопутешествии мы хотели заехать в этот город, но из-за терактов нам это не удалось.

Сколько стоит отдохнуть за границей летом-2017

Факт

Количество рейсов в Турцию составляет не менее 30% от всех зарубежных, сообщила "СК" Ирина Слесарева, директор турфирмы "Арго".