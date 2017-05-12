"Ведь так не бывает на свете!": из центра Барнаула уберут скульптуру мамонтёнка

Эту реконструкцию проведут к 80-летию Алтайского края, которое будут праздновать в начале осени 2017 года.

Вместо мамонтёнка в центре зеленого уголка встанет огромная двухметровая ваза из искусственного камня. Также на аллее поставят фонари, обновят покрытие пешеходной дорожки и клумбы. А для отдыхающих установят необычные скамейки, пишет сайт мэрии.

А мамонтёнок уедет к ДК "Химиков", где в скором будущем появится большая детская площадка.

Вячеслав Новиков,

глава администрации Октябрьского района:

Вячеслав Новиков. Мы продолжаем делать все, чтобы становилось больше благоустроенных мест для отдыха жителей района и города, в том числе семей с детьми. Этот уголок в самом центре Барнаула должен получиться очень красивым и уютным.

Напомним, что по инициативе руководства Октябрьского района возле Нулевого километра летом 2016 года появились два гигантских семиметровых тюльпана, стоимостью 240 тысяч рублей каждый. Однако вскоре их демонтировали и перевезли в другое место. А на Пасху этого года на площади Октября по инициативе руководства района было временно установлено огромное четырехметровое яйцо.