"Ведь так не бывает на свете!": из центра Барнаула уберут скульптуру мамонтёнка

Администрация Октябрьского района решила благоустроить зеленую зону у Нулевого километра в районе дома № 58 по проспекту Ленина. Скульптуру мамонтёнка, стоявшую в этом месте уже много лет, решено перенести на Поток.
Эту реконструкцию проведут к 80-летию Алтайского края, которое будут праздновать в начале осени 2017 года.
Вместо мамонтёнка в центре зеленого уголка встанет огромная двухметровая ваза из искусственного камня. Также на аллее поставят фонари, обновят покрытие пешеходной дорожки и клумбы. А для отдыхающих установят необычные скамейки, пишет сайт мэрии.
А мамонтёнок уедет к ДК "Химиков", где в скором будущем появится большая детская площадка.
Вячеслав Новиков,
глава администрации Октябрьского района:
Напомним, что по инициативе руководства Октябрьского района возле Нулевого километра летом 2016 года появились два гигантских семиметровых тюльпана, стоимостью 240 тысяч рублей каждый. Однако вскоре их демонтировали и перевезли в другое место. А на Пасху этого года на площади Октября по инициативе руководства района было временно установлено огромное четырехметровое яйцо.
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