Из-за ДТП на мосту в Барнауле был задержан пассажирский поезд

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Происшествия

Как уже сообщал altapress.ru, 13 мая в 02.30 местного времени в Барнауле произошло серьезное ДТП — водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и, протаранив ограждения на автомобильном мосту на пр.Калинина, рухнул на железнодорожные пути.

Автомобиль рухнул с моста.
Автомобиль рухнул с моста. Фото: Николай Бальцер, vk.com/barneos22.

Одна из пассажирок скончалась. Трое, включая водителя, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Также в результате падения автомобиля был поврежден контактный провод, и-за этого пассажирский поезд №601 Новосибирск – Бийск был задержан на 46 минут. Причины произошедшего выясняются", — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги РЖД.

Спецслужбы подняли автомобиль с железнодорожных путей. Очевидцы сообщали, что автомобиль "Рено Логан" принадлежит службе такси "Максим".

Автомобиль рухнул с моста.
Автомобиль рухнул с моста.

В настоящее время инфраструктура РЖД полностью восстановлена, поезда курсируют по установленному графику.

На месте происшествия до сих пор работают представители МЧС, МВД, дорожных служб.

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