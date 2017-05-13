Из-за ДТП на мосту в Барнауле был задержан пассажирский поезд

Как уже сообщал altapress.ru, 13 мая в 02.30 местного времени в Барнауле произошло серьезное ДТП — водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и, протаранив ограждения на автомобильном мосту на пр.Калинина, рухнул на железнодорожные пути.
Одна из пассажирок скончалась. Трое, включая водителя, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
"Также в результате падения автомобиля был поврежден контактный провод, и-за этого пассажирский поезд №601 Новосибирск – Бийск был задержан на 46 минут. Причины произошедшего выясняются", — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги РЖД.
Спецслужбы подняли автомобиль с железнодорожных путей. Очевидцы сообщали, что автомобиль "Рено Логан" принадлежит службе такси "Максим".
В настоящее время инфраструктура РЖД полностью восстановлена, поезда курсируют по установленному графику.
На месте происшествия до сих пор работают представители МЧС, МВД, дорожных служб.
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