Из-за мощнейшей вспышки на Солнце ухудшилась связь в Европе и Америке. Идет магнитная буря

Российские ученые говорят, что вспышка оценивается как близкая к максимально возможной, но до этого накануне были и другие вспышки, пишет ТАСС.

Сергей Гайдаш,

руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН):

Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной - X9,3 (буква означает класс "экстремально больших вспышек", а цифра - силу вспышки - прим. ТАСС). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке", - сказал он.

Экстремальной вспышке предшествовала вспышка меньшего масштаба, начавшаяся 6 сентября около 16.00 мск, а 4 сентября прошла серия вспышек класса "М", предыдущего по мощности по отношению к классу "Х". Выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышки класса "М" 7 сентября, как ожидают ученые, вызовет магнитную бурю.

По мнению эксперта, сейчас от Солнца к Земле летит поток протонов, способных вызвать небольшое повышение радиационного фона. Гайдаш отметил, что ученые внимательно следят за последствиями вспышки X9,3, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли.

Сергей Гайдаш,

руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН):