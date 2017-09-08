Из-за мощнейшей вспышки на Солнце ухудшилась связь в Европе и Америке. Идет магнитная буря

Самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, привела к тому, что на территории Европы и Америки ухудшилась связь. При этом эксперты сообщают, что 7 сентября началась магнитная буря, что повлияет на самочувствие землян, страдающих хроническими заболеваниями.
Российские ученые говорят, что вспышка оценивается как близкая к максимально возможной, но до этого накануне были и другие вспышки, пишет ТАСС.
Сергей Гайдаш,
руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН):
Мы оцениваем мощность вспышки как близкую к максимальной - X9,3 (буква означает класс "экстремально больших вспышек", а цифра - силу вспышки - прим. ТАСС). Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке", - сказал он.
Экстремальной вспышке предшествовала вспышка меньшего масштаба, начавшаяся 6 сентября около 16.00 мск, а 4 сентября прошла серия вспышек класса "М", предыдущего по мощности по отношению к классу "Х". Выброс солнечного вещества, сопровождавший вспышки класса "М" 7 сентября, как ожидают ученые, вызовет магнитную бурю.
По мнению эксперта, сейчас от Солнца к Земле летит поток протонов, способных вызвать небольшое повышение радиационного фона. Гайдаш отметил, что ученые внимательно следят за последствиями вспышки X9,3, чтобы определить, сопровождалась ли она выбросом солнечного вещества в сторону Земли.
Сергей Гайдаш,
руководитель Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН):
Иногда мощная вспышка не сопровождается выбросом и наоборот. Если выброс во время экстремально большой вспышки все же был, то он достигнет Земли 8-9 сентября".
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