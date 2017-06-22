Известный журналист несколько минут молчал "в телевизоре"

Как выяснилось позже, сбой произошел из-за технической неполадки, которая длилась больше двух минут. У телезрителей вызвало недоумение не столько пауза, сколько то, что у ведущего все время было очень угрюмое и напряженное выражение лица. Несколько раз этот кадр "перебивала" заставка с надписью "Срочный выпуск новостей".

В итоге передачу начали позже на четыре минуты, а в социальных сетях ситуация с Хью Эдвардсом уже получила широкое обсуждение.