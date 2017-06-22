Известный журналист несколько минут молчал "в телевизоре"

Известный британский телеведущий Хью Эдвардс, который ведет новости на канале BBC, несколько минут молчал в кадре. При этом его программа выходила в прямом эфире, отмечают РИА Новости.
Как выяснилось позже, сбой произошел из-за технической неполадки, которая длилась больше двух минут. У телезрителей вызвало недоумение не столько пауза, сколько то, что у ведущего все время было очень угрюмое и напряженное выражение лица. Несколько раз этот кадр "перебивала" заставка с надписью "Срочный выпуск новостей".
В итоге передачу начали позже на четыре минуты, а в социальных сетях ситуация с Хью Эдвардсом уже получила широкое обсуждение.
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