Разбор. Как пройдет День города Барнаула и 80-летие Алтайского края

В этом году День города совпадает с празднованием 80-летия Алтайского края и пройдет 16 сентября. В Барнауле откроют десятки творческих площадок во всех районах.
День города начнут праздновать еще в пятницу, 15 сентября. В 14.00 на площади перед краевым театром драмы откроется выставка народных ремесленников "Город мастеров". Обещают мастер-классы и выставку-продажу.
16 сентября празднование начнется с раннего утра. В центре Барнаула будут работать спортивные площадки и выставка ретро-техники. В 10.00 на пл. Советов, на Нулевом километре, начнется Фестиваль национальных культур. Традиционно представители национальных диаспор представят свою культуру танцами, народными костюмами и, конечно, кухней. В это же время на площади Сахарова откроется выставка ремесленников.
Центральным событием дня станет парад духовых оркестров — участников III Сибирского фестиваля духовых оркестров. В нем примут участие коллективы из Барнаула, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Кызыла, Усть-Каменогорска. Он пройдет на двух площадках: в 11.00 на площади Советов (оркестры пройдут торжественным маршем по проспекту Ленина) и в 13:00 в Парке спорта Алексея Смертина.
В 14:00 на площади Сахарова покажут театрализованное представление и концерт. Праздничные события также пройдут в парках Барнаула и на пл. Мира перед администрацией Ленинского района.
Пешеходную зону на ул. Мало-Тобольской торжественно откроют 16 сентября в 15:00 с аниматорами, уличными художниками и тематическими зонами. Там же будет работать выставка "Барнаул туристский" и проведут конкурс "Забег в валенках".
Заместитель правительства Алтайского края Виталий Снесарь рассказал журналистам, что на юбилей не будут приглашать российских звезд эстрады, которые не связаны с регионом. Так что в культурных событиях этих дней примут участие местные творческие коллективы.
Из московских гостей в Барнаул приедет народный артист России Олег Иванов. 16 сентября в 17.30 он выступит в концертном зале "Сибирь". Иванов — наш земляк, композитор и народный артист России, автор хитов "Олеся", "Товарищ", "Горький мед", "Талая вода", "Завалинка", "Печки-лавочки", "У криницы", "Самовары-пряники". Авторские концерты деятеля культуры пройдут в нескольких районах края.
В торжествах также примет участие народный артист СССР, балетмейстер Владимир Васильев. 6 сентября в концертном зале "Сибирь" он представил совместную работу с Государственным молодежным ансамблем песни и танца Алтая — вечер современной хореографии по мотивам творчества Василия Шукшина "Жил человек".
Также стало известно, что в Барнаул может приехать группа "Корни", но это не точно. Глава городского комитета по культуре Валерий Паршков рассказал об этом ИА "Амител". Он оценил вероятность их участия в 60%. Накануне Дня города откроется ТРЦ "Галактика", и собственники думают о празднике для горожан. Если они пригласят звезд и оплатят расходы, город предоставит площадку для выступления.
Праздничный салют традиционно прогремит во всех районах города одновременно — в 22.00 16 сентября.
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