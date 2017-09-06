Разбор. Как пройдет День города Барнаула и 80-летие Алтайского края

1 Когда и как будут праздновать День города в 2017 году?

День города начнут праздновать еще в пятницу, 15 сентября. В 14.00 на площади перед краевым театром драмы откроется выставка народных ремесленников "Город мастеров". Обещают мастер-классы и выставку-продажу.

16 сентября празднование начнется с раннего утра. В центре Барнаула будут работать спортивные площадки и выставка ретро-техники. В 10.00 на пл. Советов, на Нулевом километре, начнется Фестиваль национальных культур. Традиционно представители национальных диаспор представят свою культуру танцами, народными костюмами и, конечно, кухней. В это же время на площади Сахарова откроется выставка ремесленников.

Центральным событием дня станет парад духовых оркестров — участников III Сибирского фестиваля духовых оркестров. В нем примут участие коллективы из Барнаула, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка, Горно-Алтайска, Кызыла, Усть-Каменогорска. Он пройдет на двух площадках: в 11.00 на площади Советов (оркестры пройдут торжественным маршем по проспекту Ленина) и в 13:00 в Парке спорта Алексея Смертина.

В 14:00 на площади Сахарова покажут театрализованное представление и концерт. Праздничные события также пройдут в парках Барнаула и на пл. Мира перед администрацией Ленинского района.