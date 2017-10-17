Как уберечь ребенка от ОРВИ? Советы детского врача-диетолога

Что же делать заботливым родителям, которые хотят уберечь ребенка от ОРВИ?

Ирина Игоревна Мироненко, главный внештатный врач-диетолог Алтайского края, педиатр-нутрициолог советует:

Неукоснительно соблюдайте гигиену питьевого режима. В школе, детском саду или другом общественном месте ребенок должен пить воду только из индивидуальных разовых стаканчиков или бутылок. Эта простая мера профилактики предупреждает передачу патогенных микроорганизмов – бактерий и вирусов – от инфицированного ребенка к здоровому. Открытую бутылку воды используйте в течение 1–2 дней.

В школе, детском саду или другом общественном месте ребенок должен пить воду только из индивидуальных разовых стаканчиков или бутылок. Эта простая мера профилактики предупреждает передачу патогенных микроорганизмов – бактерий и вирусов – от инфицированного ребенка к здоровому. Открытую бутылку воды используйте в течение 1–2 дней. Давайте ребенку воду, обогащенную йодом и селеном. Чистая вода с йодом и селеном повышает резистентность организма ребенка, улучшает работу иммунной системы и предотвращает развитие острых заболеваний. При заболевании вода с йодом и селеном оказывает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие, ускоряет выздоровление.

Если ребенок заболел, организуйте грамотный питьевой режим. Достаточное употребление воды во время болезни облегчает симптомы интоксикации (чувство усталости, головную боль, лихорадку и др.). Врачи рекомендуют больным детям при желании пить больше жидкости. Возрастные нормы употребления воды: детям до 2 лет – не менее 1 литра, детям старше 2 лет – 1,5–2 литра. Детям до года во время ОРВИ показан дополнительный прием детской воды, которая имеет гарантированный состав микроэлементов и высокую степень очистки.

Барнаульская водяная компания предлагает всем жителям Алтайского края для профилактики ОРВИ полезную воду высшей категории качества "Легенда жизни".

"Легенда жизни" с добавлением йода, селена и фтора (19 л, 5 л, 0,7 л) – это комплексная защита здоровья взрослых и детей. Селен – природный антиоксидант, который благоприятно действует на иммунитет. Йод служит для профилактики йододефицита. Фтор укрепляет кости и эмаль зубов.

"Легенда жизни" Детская" (5 л, 1 л, 0,33 л) – специальная вода для детей с первых дней жизни. Имеет особый сбалансированный состав: обогащена йодом, полностью удовлетворяет потребности ребенка в кальции, магнии и других минералах. Не требует кипячения.

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