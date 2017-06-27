Соколы балобаны смогут отправлять учёным смс о своём местонахождении

Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF. Соколы балобаны. Фото: Алтае-Саянское отделение WWF.

GPS-трекеры установили в рамках программы по возрождению соколов балобанов в Южной Сибири. Три соколёнка, которым прикрепили устройства, были выращены в московском питомнике "Витасфера". В мае этого года их привезли на Алтай. Учёные подсадили птенцов в жилые гнезда диких балобанов в разных регионах Южной Сибири. Соколы балобаны — редчайший вид птиц, за последние 20 лет их численность в России уменьшилась в два раза. Орнитологи считают, что "приёмыши" смогут увеличить количество особей этого вида.

Первого сокола ученые пометили пометить 11 июня, остальных — 17 июня. Скоро птицы покинут свои гнёзда и тогда начнут передавать ученым СМС с GPS-координатами.

Александр Карнаухов,

старший координатор проектов WWF в Алтае-Саянском экорегионе

На сегодня девять из десяти птенцов из питомника, которые были подсажены в гнезда диких балобанов в рамках программы, живы и здоровы. Они уже встали на крыло и осваивают азы лётного искусства. На Алтае, где корма в природе было мало, специалистам пришлось подкармливать семью приемных родителей и птенцов – закидывать в гнездо специальную подкормку – грызунов, цыплят. В других регионах Сибири птицы справились сами. Это значит, такой способ выращивания "приемышей" в гнездах диких балобанов себя оправдал. Птицы кормят подопечных хорошо и не отличают от своих птенцов.

Игорь Карякин,

орнитолог

К сожалению, одного птенца мы все же лишились, – рассказывает руководитель проекта орнитолог Игорь Карякин, эксперт "Сибэкоцентра" и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. – Он стал жертвой филина, чье гнездо мы нашли неподалеку. Это – жизнь, такой риск был просчитан, в природе около 60% птенцов не выживают. Сейчас в июне у птенцов также один из самых опасных периодов в жизни –они учатся летать, и велика вероятность травмирования птиц.

На данный момент численность сокола балобана в России — менее 15 тысяч гнездящихся пар. Эти хищные птицы — часть сбалансированной экосистемы Сибири, поэтому их исчезновение будет иметь негативные последствия.