Как в 90-е: в Барнауле осудили банду вымогателей, обиравших бизнесменов и таксистов

Как установил суд, группировка Мамуки Ч. была создана на территории Алтайского края в 2012-2013 годах. Банда была разбита на две группы.

Подразделение вымогателей

В первой были те, кто в Барнауле занимался вымогательством у горожан, имеющих долги. Также вымогались деньги у перевозчиков грузов, пишет сайт Генеральной прокуратуры. С таксистов, например, под угрозой насилия или уничтожения имущества были установлены ежемесячные поборы в размере 500-1000 рублей. Всего по делу доказано вымогательство в отношении 37 человек.

По одному из эпизодов в деле проходит барнаульский бизнесмен, с которого бандиты требовали 45 миллионов рублей, которые тот должен был перечислить осужденным.

Подразделение спортсменов-боевиков

Во вторую группу входили спортсмены, занимавшиеся боевыми искусствами. Они обеспечивали защиту членам сообщества и участвовали в конфликтах. Боевики выясняли отношения с противниками группировки с помощью бит, обрезков арматуры и другого оружия.

Восемь человек из этого "силового блока" в 2013 году попытались убить неугодного им человека, однако во время неудачного покушения погиб совершено посторонний гражданин.

Мошенничество

Еще до создания этого преступного сообщества, четверо будущих бандитов в декабре 2012 года мошенническим путем похитили 250 тысяч рублей у одного из коммерческих банков.

Цифры

Судебное следствие по данному уголовному делу продолжалось почти два года. За это время исследовано более 120 томов материалов, допрошено свыше 200 свидетелей. Фигуранты отрицали свою причастность к совершению указанных преступлений, однако, доказательствами, представленными суду, их вина подтверждена в полном объеме. Часть бандитов, в зависимости от роли и степени участия приговорили и по статье 210 (ч.ч. 1, 2, 4) УК РФ — создание, руководство, участие в преступном сообществе лицом, занимающем высшее положение в преступной иерархии.

Приговор

Суд приговорил главаря группировки к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальным подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы сроками от 2 лет 6 месяцев до 17 лет. Отбывать наказание им также определено в колонии строго режима.