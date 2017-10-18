Как визажист из Барнаула поработала на неделе моды в Париже

Известный визажист из Барнаула Яна Матвейко впервые поработала на неделе моды в Париже. Мероприятие проходило с 26 сентября по 3 октября. Яна рассказала altapress.ru об этом опыте.
Яна Матвейко занимается макияжем уже десять лет и за это время она неоднократно проходила обучение у известных российских визажистов, один раз была на мастер-классе в Италии. В этом году она решила поучиться в школе макияжа Make up Art Academy Paris, чтобы поработать на неделе моды во Франции.
Яна Матвейко,
визажист:
Российские дипломы в Европе не котируются. Чтобы поработать на неделе моды за рубежом, нужно получить статус международного визажиста. Для этого я подала заявку на обучение в школу макияжа Make up Art Academy Paris. У этой школы есть договоренность с некоторыми дизайнерами о том, что ее ученики могут красить моделей на показах. Конечно, это дизайнеры не мирового уровня, в России их имена вряд ли кому-то известны. Но во Франции и в Европе их знают.
После обучения мы два дня работали на неделе моды и день на кастинге моделей. Показы проходили в пятизвездочном отеле Shangri-La, на моделях были дорогие платья ручной работы стоимостью от 15 тыс. евро. На одном из показов присутствовал Роберто Кавалли, но мы его не видели, потому что работали. Смотреть показы и снимать их могли только вечером, когда красить моделей уже было не нужно. Также мы могли участвовать в after party, где была возможность пообщаться с моделями и дизайнерами.
Для работы на каждом показе с нами подписывали отдельный контракт с большим количеством условий. Вплоть до того, что можно и нельзя фотографировать, с кем нельзя обмениваться контактами, разговаривать и так далее.
По словам Яны, обучение в школе макияжа проходило очень интенсивно. Начиналось рано утром и заканчивалось в десять вечера. На показах тоже был высокий темп работы и не обходилось без форс-мажоров.
Яна Матвейко,
визажист:
Работа на неделе моды начиналась с восьми утра. Нам показывали, каким должен быть макияж, потом мы красили моделей. Случалось так, что после того как модели надевали платья, дизайнер говорил, что макияж хороший, но все-таки не подходит для коллекции. А до выхода остается 20 минут. Каждому визажисту приходилось перекрашивать пять-шесть девушек за столь короткое время. Я очень стрессоустойчивая и всегда работаю быстро. В Барнауле большинство визажистов делают макияж час-полтора, я крашу одну модель за 20-30 минут. Теперь могу работать еще быстрее — делаю макияж за 10 минут.
На неделе моды Яна делала макияж моделям-мужчинам и темнокожим моделям. По ее словам, ей давно хотелось получить такой опыт и после этой поездки она может работать с любым цветом кожи.
Общаться во Франции приходилось через переводчика. В основном переводили с французского на английский язык. На показах были и русскоговорящие переводчики.
На следующую неделю моды в Париже Яна может просто приехать на работу, проходить обучение повторно не нужно. Жить во Франции она не планирует. Говорит, что ей нравится на Алтае, а слетать куда-то поучиться, поработать или отдохнуть возможность есть.
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