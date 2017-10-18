Как визажист из Барнаула поработала на неделе моды в Париже

Российские дипломы в Европе не котируются. Чтобы поработать на неделе моды за рубежом, нужно получить статус международного визажиста. Для этого я подала заявку на обучение в школу макияжа Make up Art Academy Paris. У этой школы есть договоренность с некоторыми дизайнерами о том, что ее ученики могут красить моделей на показах. Конечно, это дизайнеры не мирового уровня, в России их имена вряд ли кому-то известны. Но во Франции и в Европе их знают.

После обучения мы два дня работали на неделе моды и день на кастинге моделей. Показы проходили в пятизвездочном отеле Shangri-La, на моделях были дорогие платья ручной работы стоимостью от 15 тыс. евро. На одном из показов присутствовал Роберто Кавалли, но мы его не видели, потому что работали. Смотреть показы и снимать их могли только вечером, когда красить моделей уже было не нужно. Также мы могли участвовать в after party, где была возможность пообщаться с моделями и дизайнерами.

Для работы на каждом показе с нами подписывали отдельный контракт с большим количеством условий. Вплоть до того, что можно и нельзя фотографировать, с кем нельзя обмениваться контактами, разговаривать и так далее.