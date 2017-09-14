Какой будет погода в День города-2017

В субботу, 16 сентября, в Барнауле будет переменная облачность. Синоптики обещают "преимущественно без осадков".
Ветер западный, 9–14 метров в секунду, местами порывы будут до 15–20 метров. Температура воздуха ночью составит +6…+8С, днём +19…+21С. В утренние часы возможен туман.
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