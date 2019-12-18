Тест. Спасетесь ли вы, если барнаульские легенды оживут?

Недавно на «Первом канале» снова пошутили про Барнаул. «Самое страшное место на Земле», — заявил Дмитрий Хрусталев. Шутки шутками, но у города действительно есть много пугающих легенд. Мы представили, что будет, если они внезапно оживут, и призраки из страшных историй выйдут на улицы города. Пройдите тест и узнайте, готовы ли к этому вы.