КамАЗ смял легковушку на Чуйском тракте. Есть погибшие

4 октября около 12.30 на 415 километре Чуйского тракта в Красногорском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: Максим Тырышкин, Barnaul22.
ДТП на Чуйском тракте. Фото: Максим Тырышкин, Barnaul22.
По данным пресс-службы ГИБДД, 52-летний водитель Honda CRV выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, за рулем которого был 26-летний водитель.
Водитель иномарки и его пассажир-женщина скончались до приезда скорой помощи.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.