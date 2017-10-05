КамАЗ смял легковушку на Чуйском тракте. Есть погибшие

ДТП на Чуйском тракте. Фото: Максим Тырышкин, Barnaul22. ДТП на Чуйском тракте. Фото: Максим Тырышкин, Barnaul22.

По данным пресс-службы ГИБДД, 52-летний водитель Honda CRV выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, за рулем которого был 26-летний водитель.



Водитель иномарки и его пассажир-женщина скончались до приезда скорой помощи.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.



