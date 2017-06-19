Карлин потребовал разобраться с гибелью троих детей на водоемах Алтайского края

Только за прошедшие несколько дней в регионе утонули трое несовершеннолетних. 16-летний подросток утонул в реке Ануй на территории Петропавловского района. В селе Столбово Каменского района погиб 5-летний ребенок, который переходил по мосту через небольшую речку. В селе Верх-Обское Смоленского района утонул 14-летний подросток.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Совершенно понятно, что в условиях аномальной жары многие тянутся к водоемам. В конце прошлой недели открылись официальные пляжи и в краевой столице, и в ряде муниципалитетов. Тем не менее люди тянутся и к местам, в которых купание официально не разрешено. Эта проблема актуализируется каждое лето, к сожалению, и в этом году мы получаем сигналы неблагополучия в вопросах обеспечения безопасности на воде. Напоминаю, что нашей первоочередной задачей является сохранение жизни несовершеннолетних, подростков.

Среди актуальных проблем губернатор назвал выпадение маленьких детей из окно. Так, за прошедшие выходные в Барнауле из окна выпал полуторогодовалый мальчик и трехлетняя девочка, которая сейчас находится в реанимации.

Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева проведет оперативные проверки по всем случаям.