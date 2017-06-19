Карлин потребовал разобраться с гибелью троих детей на водоемах Алтайского края

Во время аппаратного совещания в правительстве Алтайского края губернатор Александр Карлин потребовал детально разобраться в причинах трагических случаев на водоемах. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Только за прошедшие несколько дней в регионе утонули трое несовершеннолетних. 16-летний подросток утонул в реке Ануй на территории Петропавловского района. В селе Столбово Каменского района погиб 5-летний ребенок, который переходил по мосту через небольшую речку. В селе Верх-Обское Смоленского района утонул 14-летний подросток.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Совершенно понятно, что в условиях аномальной жары многие тянутся к водоемам. В конце прошлой недели открылись официальные пляжи и в краевой столице, и в ряде муниципалитетов. Тем не менее люди тянутся и к местам, в которых купание официально не разрешено. Эта проблема актуализируется каждое лето, к сожалению, и в этом году мы получаем сигналы неблагополучия в вопросах обеспечения безопасности на воде. Напоминаю, что нашей первоочередной задачей является сохранение жизни несовершеннолетних, подростков.
Среди актуальных проблем губернатор назвал выпадение маленьких детей из окно. Так, за прошедшие выходные в Барнауле из окна выпал полуторогодовалый мальчик и трехлетняя девочка, которая сейчас находится в реанимации.
Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева проведет оперативные проверки по всем случаям.
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