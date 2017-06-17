Александр Карлин: "Каждое дерево для меня — святыня, а "буратины" их рубят"

Напомним, altapress.ru писал о том, что около "Трассы здоровья" в Барнауле развернули масштабную стройку — рабочие пилят лес, ездит строительная техника, вбиваются столбы для будущего ограждения. К концу 2018 года здесь появится Центр реабилитации медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля, который построит московский инвестор в рамках частно-государственного партнерства.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

У меня вообще отношение к лесу, как к святыне. Я это вынес с детства. Я одинаково переживаю за березовый колок и сосновый бор. За каждое дерево. И не меньше тех, кто пишет в Интернете. Это предмет поклонения, важнейший фактор качества жизни жителя Алтайского края.

Глава региона рассказал, что некоторые деревья придется срубить, но это все согласовано с соответствующими инстанциями. Территория под строительство медицинского кластера в сосновом бору нагорной части Барнаула была зарезервирована много лет назад и все работы ведутся в соответствии с планом.

К числу личных достижений губернатор отнес то, что алтайские строители пополнили свой словарный запас термином "бандаж", который раньше знали только медики и женщины. Теперь "бандаж" — это создание специального защитного контура вокруг ствола того дерева, которое попадает в зону строительных работ.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Если вы, как и я, переживаете за сосны, то лучше поинтересуйтесь у богатых "буратин", которые живут в нагорной части, что они сделали с деревьями на своих участках". Судьба большинства этих сосен трагична. Их до сих пор вырубают.

Он пояснил, что в "свое время", когда участки выделялись, "мало согласуясь с законодательством", инвентаризацию лесных культур на участках для частной застройки вовремя не провели. Соответственно, общественный лес эти "буратины", как назвал некоторых жителей нагорной части губернатор, начали уничтожать.

Карлин подчеркнул, что требовательными нужно быть не только к власти, но и к самим себе и с пониманием относиться к возведению любых социально-значимых объектов. А именно таким будет Центр медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля.