Губернатор Карлин обещал увековечить память местных миллиардеров всего за полмиллиарда

Губернатор Алтайского края 16 июня заявил о том, что если хоть один из миллиардеров региона предложит свое участие в строительстве детской, взрослой или какой-либо другой поликлиники или больницы, то медицинское учреждение будет носить имя этого "уникального для современного Алтая" человека.
Александр Карлин во время "Медиалога" сказал алтайским журналистам, что это вполне официальное предложение, которое "стартует" с сегодняшнего дня. "Всего полмиллиарда — и имя увековечено!", - обозначил условия глава региона.
Такое предложение, возможно, связано с тем, что по итогам декларационной кампании за 2016 год в Алтайском крае зарегистрировано 4 миллиардера, тогда как годом ранее доходы выше 1 млрд. были только у одного человека.
Напомним, с 2017 по 2018 год в Алтайском крае будет реализовано два частно-государственных проекта в сфере здравоохранения на общую сумму более 1 млрд. рублей. Инвесторы - представители Москвы и Санкт-Петербурга.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Ну что такое доход один миллиард рублей в год? Можно же половину отдать. Богатые должны думать об общественном благе не меньше, чем бедные. Было бы даже справедливо, если бы они думали больше. Хотя бы пропорционально своему богатству. Но пока от местных миллиардеров инициатив по организации государственно-частного партнерства я не получил.
Как рассказала Лариса Цыганкова, замруководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Алтайскому краю, местные миллиардеры — это люди, работающие в сфере молокопереработки и на рынке ценных бумаг.
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