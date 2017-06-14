В Алтайском крае выросло число миллиардеров

Декларационная кампания касается только физических лиц. Она завершилась 2 мая.

Доходы свыше 1 млн рублей задекларировали более 4,2 тыс. жителей края. Это на 20% больше, чем годом ранее.

От 1 млн до 10 млн рублей заявили 3947 человек, это плюс 18% к предыдущему году.

От 10 млн до 100 млн задекларировали 220 налогоплательщиков. Это также на 19% больше, чем за год до этого.

От 100 млн до 500 млн рублей заявили 28 граждан. Это на одного человека меньше, чем год назад.

Лариса Цыганкова подчеркнула, что 32 человека, доход которых превысил 100 млн рублей, вместе заработали 18,6 млрд рублей. Из этой суммы 16 млрд – доходы от предпринимательской деятельности. Только эти 32 гражданина должны будут заплатить в бюджет почти 197 млн рублей налогов. Всего по итогам кампании в бюджет должны поступить 259 млн рублей,что в полтора раза больше, чем годом ранее.

В этом году от обязанности сдавать декларации освободили граждан, получивших доходы, с которых не удержали налог. Это, например, те, кто получил выигрыши, подарки от организаций стоимостью более 4 тыс. рублей, кто сдает сельхозпаи в аренду фермерам и получает плату в натуральной форме. Эти граждане просто получат уведомления от налоговой инспекции и должны будут заплатить налог до 1 декабря.

Правом на налоговые вычеты воспользовались 68,6 тыс. граждан. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Социальные вычеты заявили 12 тыс. человек.

Имущественные вычеты в связи с приобретением и строительством жилья заявили 56,7 тыс. налогоплательщиков.

Инвестиционные вычеты заявили 95 граждан, это в два раза больше, чем в прошлом году (инвестиционные вычеты могут получить те, кто инвестирует в объекты, развивающиеся по госпрограммам, или в благотворительность, или в социнфраструктуру — список направлений инвестирования определен федеральным законодательством).

Заявленная общая сумма вычетов составляет 1,682 млрд рублей. Однако пока говорить о том, какой именно объем будет возвращен из бюджета налогоплательщикам, рано, заявила Лариса Цыганкова.