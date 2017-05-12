Карлин рассказал, каким должен быть новый мэр Бийска

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Это должен быть человек, который знает проблемы города и обладает необходимыми компетенциями, в том числе и навыками общения с людьми, умением их слушать, понимать. Человек, который должен налаживать взаимодействие с региональными органами власти. Бийск для нас город особого значения, наукоград, который подтвердил статус на 15 лет. Город с мощным промышленным потенциалом, город науки. Конечно же, требования к будущему главе высокие. Но я думаю, что люди, способные эти задачи решать, есть у нас в Бийске, Алтайском крае. Новоизбранная городская дума должна будет выдвинуть такого человека и на конкурсной основе выбрать главу. Это одно из условий дальнейшего социально-экономического развития Бийска.

Напомним, 10 мая прежний мэр наукограда Николай Нонко написал заявление об отставке в связи с невозможностью доступа к гостайне из-за того, что у него в США проживает сын с семьей.

Нельзя сказать, что отставка Нонко вызвала большое удивление в политических кругах. Его работа неоднократно подвергалась жесткой критике со стороны как населения, так и губернатора. Его отставки требовали участники митинга, прошедшего весной в Бийске.

В сентябре в наукограде пройдут выборы депутатов городской думы. Новый состав изберет нового главу администрации. По одной из версий участие в конкурсе на пост мэра может принять Евгений Якуба, экс-глава администрации Бийского района, также на днях добровольно ушедший в отставку.