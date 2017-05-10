Мэр Бийска увольняется из-за сына, который живет в США

Глава администрации Бийска Николай Нонко 10 мая написал заявление о своей отставке. Об этом он рассказал муниципальной газете "Наш Бийск". По словам Нонко, он уходит по личным причинам — якобы он не сможет получить доступ к секретным документам из-за сына, проживающего за границей.
По словам Нонко, с 10 мая он будет находится в отпуске с последующим увольнением. Его заявление рассмотрят 25 мая на заседании городской думы.
Николай Нонко,
сити-менеджер Бийска:
Дело в том, что должность главы администрации города предполагает иметь определенную группу допуска по работе с секретными документами и по допуску к государственной тайне. Всегда это была вторая группа допуска, затем ее понизили до третьей группы, а сейчас по городам с определенной численностью населения ее возвращают на вторую группу допуска. В связи с этим у меня возникают проблемы, по сути, — мои личные. Я никогда не скрывал, что у меня за границей проживает сын с семьей, более того, количество родственников там растет, некоторых я еще на руках не держал (улыбается). А в связи с ужесточением федерального законодательства, если есть близкие родственники, проживающие за границей, это может являться препятствием для получения определенной группы допуска. Поэтому, чтобы не вступать в конфликтную ситуацию с законом, мною и принято такое решение.
Отметим, что старший сын сити-менеджера Евгений Нонко достаточно давно работает программистом в США. Он был сотрудником Microsoft, потом, по некоторым данным, создал свой собственный бизнес в сфере IT-технологий. Согласно открытым источникам, Евгений Нонко сейчас проживает в городе Редмонд (штат Вашингтон).
Напомним, что сейчас в Бийске продолжается процедура внесения изменений в Устав города, где ликвидируется так называемая "двуглавость" - сосуществование главы и главы администрации муниципального образования. На предыдущей сессии депутаты уже утвердили порядок избрания главы города — так будет называться должность, которую ныне занимает Николай Нонко. Должности Лидии Громогласовой вернут наименование председателя гордумы.
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