СМИ: глава администрации Бийска написал заявление о сложении полномочий

Источники издания сообщают, что Нонко уже отдал документ главе города Лидии Громогласовой. В ходе разговора с корреспондентами она несколько раз попросила уточнить формулировку документа, сообщила, что не получала его. "У меня нет такого заявления. Существует ли заявление об отставке? Ему позвоните и спросите", — сказала Громогласова.

Официально об отставке Николая Нонко может быть объявлено после майских праздников. Сессия городской думы Бийска состоится 25 мая. Тогда же депутаты могут принять отставку сити-менеджера.

Глава департамента внутренней политики администрации правительства Алтайского края Юрий Проскурин сообщил altapress.ru, что пока не готов комментировать данную информацию. На мобильный телефон Николай Нонко не отвечает.

Напомним, что сейчас в Бийске продолжается процедура внесения изменений в Устав города, где ликвидируется так называемая "двуглавость" - сосуществование главы и главы администрации муниципального образования. На предыдущей сессии депутаты уже утвердили порядок избрания главы города — так будет называться должность, которую ныне занимает Николай Нонко. Должности Лидии Громогласовой вернут наименование председателя гордумы.