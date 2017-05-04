СМИ: глава администрации Бийска написал заявление о сложении полномочий

В Бийске в ближайшие дни могут объявить о грядущей отставке сити-менеджера Николая Нонко. По сведениям ИА "Банкфакс", 3 мая он передал заявление о сложении полномочий главы администрации фактическому работодателю — в гордуму.
Источники издания сообщают, что Нонко уже отдал документ главе города Лидии Громогласовой. В ходе разговора с корреспондентами она несколько раз попросила уточнить формулировку документа, сообщила, что не получала его. "У меня нет такого заявления. Существует ли заявление об отставке? Ему позвоните и спросите", — сказала Громогласова.
Официально об отставке Николая Нонко может быть объявлено после майских праздников. Сессия городской думы Бийска состоится 25 мая. Тогда же депутаты могут принять отставку сити-менеджера.
Глава департамента внутренней политики администрации правительства Алтайского края Юрий Проскурин сообщил altapress.ru, что пока не готов комментировать данную информацию. На мобильный телефон Николай Нонко не отвечает.
Напомним, что сейчас в Бийске продолжается процедура внесения изменений в Устав города, где ликвидируется так называемая "двуглавость" - сосуществование главы и главы администрации муниципального образования. На предыдущей сессии депутаты уже утвердили порядок избрания главы города — так будет называться должность, которую ныне занимает Николай Нонко. Должности Лидии Громогласовой вернут наименование председателя гордумы.
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