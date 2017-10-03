Казахстанца отправили в колонию за убийство барнаульского владельца Infiniti

В Барнауле осудили 22-летнего жителя Республики Казахстан. Парня признали виновным в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем, и разбое, совершенном группой лиц, в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью человека.
Как ранее сообщал СУ СКР по Алтайскому краю, четверо жителей Республики Казахстан решили украсть дорогостоящий автомобиль престижной марки, напав на его владельца. Для этого они нашли подходящее объявление жителя Барнаула о продаже Infiniti и приехали в Алтайский край.
6 августа 2015 года злоумышленники, распределив между собой роли, встретились с потерпевшим якобы по поводу покупки авто и потребовали от мужчины отдать им машину просто так. Получив отказ, находясь в салоне машины потерпевшего, они нанесли ему несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Мужчина пытался убежать от нападавших, но они его сбили на его же автомобиле. Потерпевший скончался от полученных травм на улице, а обвиняемые скрылись с места происшествия.
Двоих злоумышленников оперативно задержали на территории Казахстана. Материалы уголовного дела в отношении них выделили в соответствии с нормами о международном сотрудничестве направили в Республику Казахстан, где суд вынес им обвинительный приговор — по 16 лет лишения свободы.
22-летний обвиняемый, имеющий российское гражданство, долгое время находился в международном розыске. В феврале 2017 год его нашли на территории Казахстана и экстрадировали в Алтайский край. Алтайский краевой суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Еще один соучастник преступлений в настоящее время находится в международном розыске.
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