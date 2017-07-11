Четверо казахстанцев зарезали барнаульца, чтобы похитить его Infiniti

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование дела 22-летнего жителя Республики Казахстан. Парня обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц, сопряженном с разбоем, и разбое, совершенном группой лиц, в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью человека.
По данным следствия, четверо жителей Республики Казахстан решили украсть дорогостоящий автомобиль престижной марки, напав на его владельца. Для этого они нашли подходящее объявление жителя Барнаула о продаже Infiniti и приехали в Алтайский край.
6 августа 2015 года злоумышленники, распределив между собой роли, встретились с потерпевшим якобы по поводу покупки авто и потребовали от мужчины отдать им машину просто так. Получив отказ, находясь в салоне машины потерпевшего, они нанесли ему несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Мужчина пытался убежать от нападавших, но они его сбили на его же автомобиле. Потерпевший скончался от полученных травм на улице, а обвиняемые скрылись с места происшествия.
Двоих злоумышленников оперативно задержали на территории Казахстана. Материалы уголовного дела в отношении них выделили в соответствии с нормами о международном сотрудничестве направили в Республику Казахстан, где суд вынес им обвинительный приговор — по 16 лет лишения свободы.
22-летний обвиняемый, имеющий российское гражданство, длительное время находился в международном розыске. В феврале 2017 год его нашли на территории Кахастана и экстрадировали в Алтайский край. Уголовное дело направили в краевой суд.
Еще один соучастник преступлений в настоящее время находится в международном розыске.
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