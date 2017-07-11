Четверо казахстанцев зарезали барнаульца, чтобы похитить его Infiniti

По данным следствия, четверо жителей Республики Казахстан решили украсть дорогостоящий автомобиль престижной марки, напав на его владельца. Для этого они нашли подходящее объявление жителя Барнаула о продаже Infiniti и приехали в Алтайский край.

6 августа 2015 года злоумышленники, распределив между собой роли, встретились с потерпевшим якобы по поводу покупки авто и потребовали от мужчины отдать им машину просто так. Получив отказ, находясь в салоне машины потерпевшего, они нанесли ему несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Мужчина пытался убежать от нападавших, но они его сбили на его же автомобиле. Потерпевший скончался от полученных травм на улице, а обвиняемые скрылись с места происшествия.

Двоих злоумышленников оперативно задержали на территории Казахстана. Материалы уголовного дела в отношении них выделили в соответствии с нормами о международном сотрудничестве направили в Республику Казахстан, где суд вынес им обвинительный приговор — по 16 лет лишения свободы.

22-летний обвиняемый, имеющий российское гражданство, длительное время находился в международном розыске. В феврале 2017 год его нашли на территории Кахастана и экстрадировали в Алтайский край. Уголовное дело направили в краевой суд.

Еще один соучастник преступлений в настоящее время находится в международном розыске.