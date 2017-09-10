Киеву понравился новый постпред России в ООН из-за отсутствия "хамства" и "злобы"

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко считает, что новый постоянный представитель России в ООН Василий Небензя демонстрирует более спокойный и взвешенный подход, чем его предшественник Виталий Чуркин. В интервью агентству "Укринформ" он отметил "резко изменение стиля", которое "дает определенные надежды".
"Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет той наглости и нескрываемой злости по отношению к Украине, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", — сказал Ельченко.
По его словам, у Василия Небензи нет каких-то негативных эмоций в адрес Украины, сообщает Znak. "Посмотрим, как будет дальше, это только начало. Будем надеяться, что, возможно, это приведет и к определенному изменению тактики в позитивном ключе для нас", — добавил постпред Украины в ООН.
Кроме того, он заявил, что Украина собирается озвучить на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ряд претензий к России. По словам Ельченко, среди них будет "немало неожиданностей" для России, пишет РБК.
Постоянный представитель России при ООН сменился после скоропостижной кончины Виталия Чуркина после сердечного приступа 20 февраля. Глава российской дипломатии при ООН умер за день до своего 65-летия.
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