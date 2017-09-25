Китайский робот-стоматолог впервые провел операцию без человека

Он успешно имплантировал в рот пациента два зуба, которые раннее были созданы на 3D-принтере.

Погрешность установки имплантов составила 0,2-0,3 мм. Специалисты заявили, что данный показатель соответствует стандарту для аналогичных операций, сообщает телеканал 360.

Причиной разработки такой технологии стала нехватка квалифицированных стоматологов в китайских клиниках, а также проблема частых хирургических ошибок, пишет ura.ru.