Китайский робот-стоматолог впервые провел операцию без человека

Китайские ученые создали робота-стоматолога, который впервые в истории провел операцию без участия человека.
Он успешно имплантировал в рот пациента два зуба, которые раннее были созданы на 3D-принтере.
Погрешность установки имплантов составила 0,2-0,3 мм. Специалисты заявили, что данный показатель соответствует стандарту для аналогичных операций, сообщает телеканал 360.
Причиной разработки такой технологии стала нехватка квалифицированных стоматологов в китайских клиниках, а также проблема частых хирургических ошибок, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.