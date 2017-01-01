Китайцы отправляют сигналы инопланетянам, опасные для Земли

В то же время NASA анонсировало экстренную конференцию 22 февраля в 21.00 московского времени. Многие специалисты в этой области ожидают подтверждения организаций наличия внеземной жизни или даже контакта с ними.

Другие подробности открытия пока не раскрывают. По предварительной информации, учёным удалось найти семь новых экзопланет, условия на которых могут быть пригодны для зарождения жизни, сообщает "Авторадио".

Российские ученые в 2016 году при помощи 40-сантиметрового телескопа открыли "кандидата в экзопланету" - объект KPS-TF3-663. На сегодня открытыми числятся 1284 экзопланеты, которые могут быть пригодными для жизни, пишут "Народные новости".

Трансляция будет проходить на телеканале NASA TV и на официальном сайте аэрокосмического агентства. В ходе конференции у пользователей сети будет возможность задать вопросы в Twitter с хештегом #askNASA.