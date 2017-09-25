"Коммерсантъ" прогнозирует новые отставки губернаторов в регионах

По данным "Ъ", в число регионов, где могут произойти изменения, вошли Ивановская, Мурманская, Нижегородская, Самарская, Омская, Новосибирская области, Алтай, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский край. Также возможны перестановки в регионах на Северном Кавказе. Однако "Ъ" отмечает, что по устоявшейся практике в списках кандидатов на замену фигурируют регионы, в которых в итоге власть не меняется.

По сложившейся в последние годы практике о досрочной смене власти в регионах объявляется "пакетом": глав субъектов меняют либо по несколько в один день, либо в течение недели-полутора ежедневно объявляется о досрочной отставке того или иного руководителя. По второму сценарию дело пошло в феврале 2017 года, когда несколько дней подряд объявляли о назначении врио ряде регионов.

Очередное оживление слухов о замене региональных руководителей связано как с успешной, по внутренней оценке АП, региональной кампанией 2017 года, так и с тем, что времени на кадровую работу крайне немного: уже с декабря начнется президентская избирательная кампания.

Ранее СМИ сообщили, что губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление об отставке после встречи с Владимиром Путиным. Однако в администрации региона опровергли эту информацию.