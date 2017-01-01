Фотофакты. Около 1 500 жителей Рубцовска собрались в мороз на митинг за возвращение льгот

Как сообщила коммунистка Вероника Лапина на своей странице в Фейсбуке, в заявке за проведение акции КПРФ указывала только 300 человек. Однако факт превзошел ожидания. Собравшиеся возмущались отменой части льгот и призывали экономить на богатых, а не на бедных.

Участники митинга принесли десятки плакатов: "Верните наши льготы", "Экономьте на чиновниках, а не на нищих", "Нельзя экономить на незащищенных людях" и другие. Довольно резко высказывались и выступающие. Так, Владимир Кузнцеов, адвокат, начал речь со слов из произведения Леонида Филатова "Сказ про Федота-стрельца": "Утром мажу бутерброд, сразу мысль - а как народ? И Икра не лезет в глотку и компот не льется в рот. А у наших краевых депутатов все лезет".

Организаторы поблагодарили жителей за активность в деле отстаивания своих прав: "Молодцы. Так держать".

Напомним, что проведение митинга связано с вступлением с 1 января в силу поправок к краевым законам, которые значительно скорректировали систему социальных выплат. Одно из ключевых изменений состоит в том, что теперь человек, относящийся сразу к нескольким льготным категориям, может получать помощь от государства только по одному из оснований. Скажем, если он ветеран труда и в этом качестве получает все положенное по закону, то выплату как труженик тыла он уже получить не может.

В Рубцовске, где проживает более 10 тыс. "семипалатинцев", в январе начались волнения: соцслужбы стали предлагать жителям выбирать между пакетом льгот "семипалатинца" и ветерана труда. Тема получила высокий резонанс. 27 января на сессии Рубцовского горсовета депутаты утвердили обращение к губернатору края, спикеру АКЗС и депутатам Госдумы.

Из обращения Рубцовского горсовета:

В Рубцовске на сегодняшний день проживают около 52 тыс. пенсионеров, из которых имеющих одновременно звание "Ветеран труда" и удостоверение по семипалатинскому полигону категории "Б" 11 тыс. человек. Мы считаем, что данная категория граждан, после вступления изменений в законную силу пострадала больше всего, и их социальное положение ухудшилось. Просим внести соответствующие изменения в законодательные акты Алтайского края для упорядочения мер социальной поддержки лицам, имеющим право на меры социальной поддержки, и принять меры для недопущения снижения уровня социальной поддержки граждан.

Вскоре последовала реакция - власти края приняли решение вернуть льготы "семипалатинцам". Краевые депутаты на сессии 22 февраля рассмотрят этот вопрос. Об этом заявил секретарь регионального отделения "Единой России", председатель краевого Заксобрания Александр Романенко во время рабочей поездки в Рубцовск.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:

Это особая категория людей, которые в основном проживают на территории Алтайского края. Речь идет о том, чтобы "семипалатинцы" могли наравне с другими льготниками, получать компенсацию расходов по оплате ЖКУ.

Министр труда и социальной защиты края Михаил Дайбов пояснил: всем "семипалатинцам" будет восстановлено право получать компенсацию по оплате услуг ЖКХ (50% в пределах установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения). Но отнюдь не потому, что этого добивались коммунисты.

Михаил Дайбов,

министр труда и социальной защиты Алтайского края:

Сегодня бытует мнение, что коммунисты эту тему поддавили в хорошем смысле, людей призвали на улицы. Ничего подобного.

Однако даже после этих заявлений коммунисты не отменили митинг.

Вероника Лапина,

депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, КПРФ:

Окончательной редакции правок пока никто не видел. Хотя вопросов у людей предостаточно. Например, "семипалатинцев" не устраивает уступка только в возвращении ежемесячной денежной компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Горожане интересуются, что будет с теми, кто все-таки уже написал "отказ от семипалатинского полигона"? Ну и конечно, рубцовчан не устраивает тот факт, что уступка делается только в отношении одной категории льготников.