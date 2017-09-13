Компания Apple оконфузилась во время презентации iPhone X

На конференции были представлены iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Последняя новинка —новейший смартфон iPhone X — оснащена функцией Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца.

Подробности новой технологии представлял вице-президент компании Крейг Федерини. "Здесь iPhone X, разблокировать его также просто, как взглянуть на него", — сказал Федерини, однако, телефон его "не узнал". На видеотрансляции было видно, что на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID".

"Попробуем еще раз…. Ого-го-го… перейдем к запасному (девайсу)", — сказал вице-президент компании и взял со столика другой аппарат, который разблокировался с первой попытки.

Этот эпизод не является показателем работы новых устройств и не говорит о наличии системной ошибки. Ввода цифрового пин-кода потребовала бы функция распознавания отпечатков пальцев после перезагрузки смартфона или нескольких часов покоя устройства. Таково предусмотренное разработчиками требование безопасности, пишут "Ведомости"

Как сообщили представители Applе на презентации, функция Face ID поддерживается фронтальной камерой TrueDepth с проектором точек, инфракрасной камерой и ИК-излучателем, а точность при распознавании лица обеспечивает процессор A11 Bionic. Новая функция используется как для разблокировки телефона, так и при использовании приложения Apple Pay, а также для создания Animoji.

Face ID проецирует лицо владельца более 30 000 невидимых точек, после чего изображение в инфракрасном спектре и точечная структурная карта пропускаются через нейронные сети для создания математической модели лица. Затем данные отправляются в модуль Secure Enclave, где выполняется проверка соответствия.

Начало поставок новинки, стартовая цена которой составляет 999 долларов, запланировано на 3 ноября.