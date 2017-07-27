Компания "Брюкке" отбилась от претензий налоговиков с помощью Москвы

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №9 по Алтайскому краю в Славгороде пришла к выводам, что "Брюкке" совершила налоговое правонарушение. Решение об этом ФНС вынесла 29 декабря 2016 года.

В итоге компания должна была доплатить налог на добавленную стоимость (3,98 млн рублей), штраф (796,8 тыс.) и пеню (759,3 тыс.), в общей сложности более 5,5 млн рублей.

В конце марта компания "Брюкке" обратилась в арбитраж, требуя признать недействительным это решение. А 28 марта суд приостановил исполнение решения налоговиков до завершения судебного разбирательства. Как указано в одном из документов арбитража, налоговый орган имел основания безакцептно списать со счетов компании доначисленные ей суммы или же обратить взыскание на ее имущество.

Представитель "Брюкке", который настаивал на том, чтобы приостановить исполнение решения, объяснил: административное взыскание налогов, пени и штрафа повлечет для него негативные последствия — операционный дефицит денежных средств для обслуживания текущих обязательств, срыв оплаты контрагентам, задержки выплаты зарплаты.

Кроме того, "Брюкке" ежемесячно выплачивает по 3 млн рублей по кредитам, взятым в банке и нефинансовых организациях. Представитель компании указал также, что средняя ежемесячная выручка по итогам 2016 года составляет 79,8 млн. рублей, дебиторская задолженность на 1 января 2017 года – 59,9 млн.

"Брюкке" не только вела процесс в арбитражном суде, но и продолжала досудебное урегулирование. В электронных сервисах ФНС указано, что 13 июня управление досудебного урегулирования налоговых споров Центрального аппарата ФНС отменило решение местных налоговиков.

Соответственно, разбирательство прекратил и арбитражный суд. Дело прекращено в начале июля в первой инстанции, межрайонная инспекция ФНС №9 по краю его не обжаловала.

А вот более ранний спор с МИФНС №9 компания "Брюкке" проиграла в начале 2016 года.

По этому делу налоговики доначислили "Брюкке" НДС вместе с штрафными санкциями на сумму 2,3 млн рублей. Тогда налоговики проверили компанию за 2011-2013 годы. Подозрения у них вызвала покупка ГСМ у фирмы "Сибирьресурс", зарегистрированной в Новосибирске в месте массовой регистрации.

В ходе разбирательства эксперт пришел к выводам, что подписи в товарных накладных выполнены не директором этой фирмы. Перечисления денег на ее счет не было. Представители же "Брюкке" объяснили, что предложение купить ГСМ им поступило по телефону и их устроила цена и качество ГСМ. Саму организацию они не проверяли — при первой поставке проверили качество ГСМ и поэтому согласились на дальнейшие поставки.

Однако в ФНС сочли, что операции с этой фирмой не являются реальными и суд с ее доводами согласился.

Справка

Компания "Брюкке" расположена в Немецком национальном районе. Согласно ее сайту, она создана 13 октября 1995 года для реализации программы, инициированной МВД Германии в рамках оказания помощи немцам, проживающим на территории России и бывшего Советского Союза.

Сейчас компания производит мясную (колбасы и мясные деликатесы, полуфабрикаты, мясо) и молочную (молоко, масло, сыр, йогурты и пр.) продукцию, а также муку и манную крупу. Сегодня ее учредителями являются 12 физических лиц и три юридических (местные сельхозпредприятия). 70,8% долей принадлежит генеральному директору Петру Боосу, по 14,5% - Анне Гильдебрант и Генриху Гагельгансу. Уставный капитал — 11,5 млн рублей. Петр Боос также руководит работой районного совета.