Контроль за финансами предприятия в режиме онлайн

Эта функция позволяет руководителю предприятия контролировать расчетный счет — видеть платежные поручения, созданные бухгалтером, их статус, движение по счету. Сейчас доступ по логину и паролю предоставляет права на просмотр и формирование платежных поручений и выписок по счету.

Новый сервис уже высоко оценили представители малого бизнеса.

Подключение мобильной версии производится бесплатно при подключенном стандартном Интернет-банке.