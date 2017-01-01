Контроль за финансами предприятия в режиме онлайн

С 20 февраля в Интернет-банке для корпоративных клиентов "Банка Акцепт" реализована возможность входа без использования смарт-ключа — по логину и паролю из любого места, с любого компьютера или мобильного устройства.
Эта функция позволяет руководителю предприятия контролировать расчетный счет — видеть платежные поручения, созданные бухгалтером, их статус, движение по счету. Сейчас доступ по логину и паролю предоставляет права на просмотр и формирование платежных поручений и выписок по счету.
Новый сервис уже высоко оценили представители малого бизнеса.
Подключение мобильной версии производится бесплатно при подключенном стандартном Интернет-банке.