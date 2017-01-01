Контроль за финансами предприятия в режиме онлайн

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Новости компаний

С 20 февраля в Интернет-банке для корпоративных клиентов "Банка Акцепт" реализована возможность входа без использования смарт-ключа — по логину и паролю из любого места, с любого компьютера или мобильного устройства.

Банк "Акцепт": территория профессионалов.
Банк "Акцепт": территория профессионалов. Фото: архив ОАО КБ "Акцепт".

Эта функция позволяет руководителю предприятия контролировать расчетный счет — видеть платежные поручения, созданные бухгалтером, их статус, движение по счету. Сейчас доступ по логину и паролю предоставляет права на просмотр и формирование платежных поручений и выписок по счету.

Новый сервис уже высоко оценили представители малого бизнеса.

Подключение мобильной версии производится бесплатно при подключенном стандартном Интернет-банке.

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