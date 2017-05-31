Видео. Корабли ВМФ обстреляли крылатыми ракетами "Калибр" боевиков у Пальмиры

Фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" ВМФ РФ запустили крылатые ракеты "Калибр" по объектам группировки ИГ у Пальмиры.
Российская субмарина провела стрельбы из подводного положения, пишут "Известия".
По сообщению Минобороны России, целями ракет была техника и живая сила террористов, переброшенная из Ракки.
"Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИГ в районе Пальмиры... Все цели поражены", — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что были поражены все цели.
Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне поздно вечером проинформировал президента России Владимира Путина об успешных пусках ракет "Калибр" по террористам ИГИЛ (организация запрещена в РФ).
"Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет "Калибр", произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ на территории Сирии", - цитирует Пескова ТАСС.
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