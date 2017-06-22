Коренные жители требуют у Путина проверить главу республики Алтай на вменяемость

Волнения среди коренного населения Республики Алтай начались после того, как в Интернет попали записи его телефонных разговоров. В них глава республики нелестно отзывался об алтайцах, провоцировал "разжигание межнациональной розни и экстремизма", сказано в решении общественников.

С 20 июня в городе уже начали раздавать прохожим листовки с приглашением на митинг. Он пройдет 24 июня, в субботу, в 11.00 ч. Участие в нем примут члены регионального отделения партии "Родина", общественной организации "Алтай Курултай", неравнодушные жители республики и, возможно, члены местного отделения КПРФ.

Мария Демина,

лидер регионального отделения партии "Родина":

Мы будем требовать отставки главы республики Александра Бердникова и оправдания мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, который необоснованно уже несколько месяцев находится под домашним арестом. Правда, жаль, что место для митинга выделили неудобное — мало кто о нем знает даже среди горожан.

Проведение общественной акции уже согласовано с местной администрацией.