Коренные жители требуют у Путина проверить главу республики Алтай на вменяемость

В Горно-Алтайске на пустыре у реки Майма, который называется местным гайд-парком, 24 июня пройдет митинг за отставку главы правительства Республики Алтай Александра Бердникова. А накануне местная общественная организация "Алтай Курултай" приняла решение обратиться к президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести "судебно-медицинское обследование гражданина Бердникова" на вменяемость.
Волнения среди коренного населения Республики Алтай начались после того, как в Интернет попали записи его телефонных разговоров. В них глава республики нелестно отзывался об алтайцах, провоцировал "разжигание межнациональной розни и экстремизма", сказано в решении общественников.
С 20 июня в городе уже начали раздавать прохожим листовки с приглашением на митинг. Он пройдет 24 июня, в субботу, в 11.00 ч. Участие в нем примут члены регионального отделения партии "Родина", общественной организации "Алтай Курултай", неравнодушные жители республики и, возможно, члены местного отделения КПРФ.
Мария Демина,
лидер регионального отделения партии "Родина":
Мы будем требовать отставки главы республики Александра Бердникова и оправдания мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, который необоснованно уже несколько месяцев находится под домашним арестом. Правда, жаль, что место для митинга выделили неудобное — мало кто о нем знает даже среди горожан.
Проведение общественной акции уже согласовано с местной администрацией.
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