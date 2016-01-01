Котлы закипели: у крупного цеха завода "Сибэнергомаш" появился новый собственник

Как оказалось, цех, где располагается производство тягодутьевых машин, был продан на торгах в рамках процедуры банкротства еще в марте этого года. Его покупателем стала зарегистрированная за месяц до этого компания "Регион". Судя по налоговым документам, учредителем ее является Алексей Васильев. В предпринимательских кругах фигура малоизвестная. Зато имена реальных собственников на слуху. Первый — Константин Рябов. В 2009 году после смены власти на "Сибэнергомаше" и прихода Виталия Черномора он стал директором предприятия, проработав в этой должности несколько лет. Затем возглавлял головной холдинг "Новаэм" в Москве. Позже пути Черномора и Рябова разошлись.

Второе действующее лицо нынешней истории — Михаил Дроздов, известный в Алтайском крае спортивный меценат, промышленник, председатель правления компании "Редукционно-охладительные установки" ("РОУ"), изготавливающей оборудование для большой и малой энергетики.

К слову, оба не скрывают своей причастности к покупке цеха на территории "Сибэнергомаша". По словам Константина Рябова, несмотря на то что торги состоялись больше полугода назад, получить документы на собственность удалось только в этом месяце. Мешала затянувшаяся в судах история о признании неправомерности действий конкурсного управляющего. Но даже имеющиеся на руках бумаги не позволили новым собственникам почувствовать себя хозяевами. Пропускать их на территорию завода охрана сначала вообще отказалась, а затем потребовала каждый раз оформлять пропуска. Это вынудило Рябова и Дроздова организовать своеобразный "штурм".

Константин Рябов:

Возникает логичный вопрос: почему к себе домой мы должны проходить по пропускам? Останавливать производство, которое здесь осуществляется, мы не собирались. Но раз нас не пускают, мы решили сделать собственную проходную, для этого 12 декабря нам и понадобилась техника.

На сегодняшний момент вопрос с доступом новых собственников к цеху решен. Однако остается много неясного. Во-первых, "Регион" помимо непосредственно цеха имеет право аренды 8 га земли на территории завода, занимающего в общей сложности порядка 50 га. Однако межевания этих участков нет, кто где хозяин, пока непонятно. С этим вопросом в ближайшее время еще предстоит разбираться.

Также сторонам придется договариваться и по самому помещению. Дело в том, что компания "Сибэнергомаш-БКЗ" в настоящий момент отрабатывает здесь имеющиеся заказы. Что будет с цехом далее, придется ли заводу демонтировать имеющееся здесь оборудование и перевозить его в другое место, пока неясно.

При этом новые собственники имеют в отношении этого помещения вполне реальные планы. Константин Рябов обьясняет: инжиниринговая компания специально под этот проект уже разработала линейку котлов малой мощности, работающих на газе и на жидком топливе. Аналогов этим образцам в России практически нет. Завозится подобное оборудование в страну в основном из Италии и Германии.

Константин Рябов:

Это пример настоящего импортозамещения, о котором сейчас так много говорят. На наш взгляд, этот продукт может быть востребован, а производство станет рентабельным.

По его словам, два опытных образца новых котлов уже проходят испытание, к концу года планируется получить разрешение на промышленное производство. Запускать его будут как раз на площадке приобретенного цеха. По оценке собственников, только с учетом уже имеющихся предзаказов на газовые котлы можно загрузить как минимум половину имеющихся помещений. В дальнейшем здесь планируется развернуть производство и другого котельного оборудования. По заверению Константина Рябова, с продукцией "Сибэнергомаша" оно никак не пересекается.

Надо сказать, что для Михаила Дроздова, выступающего соинвестором нового проекта, работать в плане импортозамещения не впервой. В настоящий момент его предприятие реализует в Барнауле крупный проект по строительству ледового дворца, часть оборудования для которого производится собственными силами. Помимо непосредственно охладительного оборудования для самих ледовых катков "РОУ" выпускает, например, уникальные травмобезопасные борта. До этого момента подобное оборудование привозилось в основном из Канады. Аналогичная ситуация с ледозаливочными машинами. Компания "Редукционно-охладительные установки" стала первой в России, кто начал их производить. Опыт оказался удачным. Свой интерес к производству котельного оборудования сам Михаил Дроздов обьясняет стремлением к созиданию и многогранностью реализуемых проектов.

Что касается самого завода, то, надо признать, для него нынешний год был не из простых. В течение всего периода шла пертурбация с имуществом предприятия. Часть его оказалась на балансе банка "Глобэкс", главного кредитора самого "Сибэнергомаша", и ряда фирм, на которые в свое время были переписаны земля и оборудование завода. Часть оказалась в руках созданной в 2015 году компании "Сибэнергомаш-БКЗ".

Не умолкали страсти вокруг признания предприятия и аффилированных с ним фирм финансово несостоятельными. Люди, числившиеся на прежнем предприятии "Сибэнергомаш", требовали погашения многомиллионных долгов по заработной плате. Творческие коллективы, оказавшиеся после продажи ДК "Сибэнергомаш" на улице, грозили забастовками. Все это не сыграло на руку "Сибэнергомаш-БКЗ", по наследству которому досталась не самая лучшая репутация.

Она в какой-то степени повлияла и на портфель заказов предприятия, который по сравнению с лучшими временами сократился в разы.

Несмотря на все трудности, новый менеджмент, пришедший на завод в середине этого года, не теряет оптимизма.

Михаил Леонов,

заместитель директора компании "Сибэнергомаш-БКЗ":

В этом году был улажен вопрос, связанный с трудовым коллективом. Сейчас на заводе трудится более 600 человек, которым вовремя и в полном объеме выплачивается заработная плата. В среднем по предприятию она составляет 32 тыс. рублей, что выше, чем в среднем по краю. Мы дополнительно приняли людей на работу. Объем заказов растет, и это подталкивает нас к расширению штата.

Правда, сказать точно, на какую сумму завод отгрузил продукции, эксперт отказался, объяснив это тем, что окончательные итоги по году еще не подводились, и лишь сообщил, что загруженность предприятия на тех мощностях, которые сейчас есть, приближается к 80%.

Что касается перспектив, то на фоне сокращения рынка нового котельного оборудования "Сибэнергомаш-БКЗ" планирует делать ставку на производство запчастей и комплектующих.

Михаил Леонов,

заместитель директора компании "Сибэнергомаш-БКЗ":

Количество работающих котлов заводского производства очень велико. Их несколько сотен. Это оборудование нужно поддерживать в рабочем состоянии, поэтому потребность в модернизации имеется. Свою технику мы хорошо знаем. Кроме того, конструкторская школа предприятия находится в курсе трендов всех технических нововведений. И заказчики об этом знают. Видя, что сейчас завод чувствует себя гораздо лучше, чем год или полтора назад, наши клиенты вновь к нам возвращаются.

О будущем цеха тягодутьевых машин, оказавшегося в чужих руках, руководство "Сибэнергомаш-БКЗ" говорит очень осторожно. Михаил Леонов отмечает: процесс переговоров с новыми собственниками только начался, чем он в итоге завершится, предсказать сейчас сложно. Но со своей стороны завод готов идти на компромиссные решения.

Как проходило банкротство

Дело о банкротстве "Сибэнергомаша" суд открыл в октябре 2014 года и ввел наблюдение на полгода. Заявителем выступил Альфа-Банк, заключивший договор цессии с "Росэнергомашем", перед которым у "Сибэнергомаша" образовалась задолженность в сумме 984,8 тыс. рублей.

В апреле 2015 года Арбитражный суд Алтайского края признал юрлицо банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство. Временный управляющий ОАО "Сибэнергомаш" на первом собрании кредиторов в апреле 2015 года сообщил его участникам, что до банкротства завод тратил привлеченные кредиты главным образом на предоставление займов и авансовых платежей другим участникам холдинга "Новаэм".

Параллельно с "Сибэнергомашем" шло банкротство еще трех фирм: "Парис", "Орикс", "Лорадо". Истцом выступил банк "Глобэкс". На них в свое время была переведена часть оборудования, помещений и земли завода. Однако формально компании не были аффилированы с активами Виталия Черномора. До последнего времени предприятие арендовало эти активы.

Цифра

140 млн рублей — такова стоимость цеха тягодутьевых машин. По оценкам его собственников, для запуска производства газового котельного оборудования может понадобиться еще порядка 40 млн рублей.

Мнение

Владимир Локтюшов,

и. о. начальника Управления Алтайского края по промышленности и энергетике:

За январь – ноябрь 2016 года компанией "Сибэнергомаш-БКЗ" было выпущено продукции на сумму 156,5 млн рублей. Это 50,4% к аналогичному периоду 2015 года в сопоставимых ценах. В настоящее время активизировалась работа по восстановлению прежних контактов с потенциальными покупателями котельного оборудования в России, заводом для ведения производственной деятельности получены все необходимые лицензии и разрешения.

Цифра

78,4% составил индекс промпроизводства по итогам 11 месяцев текущего года в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.