Кроме Шекспира: 7 великих историй любви ко Дню святого Валентина

Пара. Отношения. Фото: СС0. Горацио Нельсон. Фото: hist-etnol.livejournal.com. Кадр из фильма "Леди Гамильтон". Фото: hist-etnol.livejournal.com. Эмма Гамильтон. Фото: hist-etnol.livejournal.com. Салим и Анаркали. Фото: 14-february.ru. Кадр из фильма "Джодха и Акбар". Фото: kinopoisk.ru. Амедео Модильяни. Фото: wikipedia.org. Жанна Эбютерн. Фото: wikipedia.org. Кадр из фильма "Модильяни". Фото: kinopoisk.ru. Жан-Марк Натье. Портрет Людовика XV. Фото: galactika.info. Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур. Фото: galactika.info. Кадр из фильма "Тристан и Изольда". Фото: kinopoisk.ru. Кадр из фильма "Тристан и Изольда". Фото: kinopoisk.ru. Памятник Жорж Санд в Люксембургском саду в Париже (слева), памятник Шопену и Жорж Санд в Ботаническом саду Сингапура. Фото: epitafii.ru. Francesco Primaticcio. Одиссей и Пенелопа. Фото: top-antropos.com. Franklin Simmons. Пенелопа. Фото: top-antropos.com. N. C. Wyeth. Одиссей и Пенелопа. Фото: top-antropos.com. Джон Уильям Уотерхаус. Пенелопа. Фото: top-antropos.com.

Горацио Нельсон и Эмма Гамильтон

Леди Гамильтон (1763–1814) вошла в историю как единственная женщина, сумевшая разжечь огонь страсти в сердце величайшего флотоводца Европы. Отважный адмирал Горацио Нельсон до сих пор остаётся символом британского флота.

Когда Эмма Лайон вышла замуж за лорда Гамильтона, ей исполнилось 26 лет, а её жениху шёл 61-й год. Нельсон тоже был женат. Слухи о страстном романе адмирала дошли до Лондона. Жена Нельсона тут же пожелала приехать в Неаполь, где находился адмирал, но муж категорически отказал ей. Окружающие не одобряли любовную связь адмирала, на флоте смеялись. Но решительный, принципиальный и сильный Нельсон так и не мог уйти от любовницы. В тот момент ему были не важны ни карьера, ни репутация, ни близкие люди. Его мысли были заняты лишь одной женщиной, "единственной женой перед Богом", "драгоценной Эммой".

В 1801 году Нельсон ушёл от жены, хотя официального развода получить так и не смог. С этого времени он не скрывал привязанности к Эмме и часто проводил с ней всё свободное время в купленном для этих целей загородном доме. Лорд Гамильтон простил супруге измену и попытался не обращать внимания на недвусмысленные отношения жены с адмиралом. Высшее общество не пожелало мириться с любовницей адмирала. Нельсона везде принимали с распростёртыми объятиями, для Эммы двери дворцов оказались закрытыми.

Готовясь к знаменитой Трафальгарской битве, Нельсон писал возлюбленной: "Моя самая родная, самая любимая Эмма, мой дорогой интимный друг… Да увенчает удачей бог войны все мои усилия! В любом случае я сделаю всё возможное, чтобы моё имя было достойно тебя". 21 октября 1805 года Нельсон получил в Трафальгарском сражении смертельное ранение.

Эмму выгнали из дома, королева отказала в пенсии, завещанной ей Гамильтоном. Она даже продала окровавленную форму героя Трафальгара и серебряный медальон, подаренный Нельсоном. За долги угодила в тюрьму и вышла из неё нищей. Она бежала во Францию, сильно пила и меняла жильё на всё более худшее, пока не очутилась на чердаке. Она умерла 15 января 1815 года Проводить её в последний путь пришли моряки, капитаны и офицеры английских кораблей.

Джодха и Акбар

Это политический брак по расчёту между императором моголов Акбаром и принцессой раджпутов Джодхой. Империя Акбара простиралась от Афганистана до Бенгальского залива, и от Гималаев до реки Нармады. С помощью дипломатических навыков он завоевал преданность раджпутов. В целях дальнейшего укрепления империи он согласился взять в жёны Джодху. Она стала всего лишь пешкой в этом политическом браке-союзе. Акбару пришлось приложить немало сил, пройти через многочисленные обиды, зависть и дворцовые интриги, прежде чем он, наконец, завоевал любовь принцессы.

Счастливая история этих отношений была своего рода прелюдией к настоящей трагедии. Развязка любви сына Акбара стала жуткой. Князь Салим влюбился в обычную куртизанку Анаркали. Император не мог смириться с этим и использовал всевозможные тактики для того, чтобы она упала в глазах возлюбленного. Когда Салим узнал об этом, он объявил войну отцу, но ему не удалось победить гигантскую армию Акбара. Салим был схвачен и приговорен к смертной казни. В этот момент Анаркали сказала, что отказывается от своих чувств ради того, чтобы спасти любимого. Ее погребли заживо в кирпичную стену на глазах у Салима.

Модильяни и Жанна

Это был прекрасный, но недолгий союз. Художника Амедео Модильяни почти каждый вечер выворачивает на изнанку прогрессирующая болезнь легких и каждый раз Жанна Эбютьен, которая любит его всем сердцем не дает ему умереть окончательно.

Впервые Модильяни и Жанна увидели друг друга в апреле 1917 года, во время масленичного веселья на террасе монпарнасского кафе. Она с первого взгляда взглядом знала, что влюблена без памяти. Они поселились в мастерской вблизи Люксембургского сада. Денег катастрофически не хватало.

Если верить истории, Жанна была нежным и кротким созданием – полной противоположностью Амедео. Узнав, что Жанна беременна, он написал заявление об оформлении брака. Разрешение на брак Модильяни получил за несколько дней до своей смерти. Их свадьба так и не состоялась. Зато было много жутких, мучительных моментов: Моди все время был на грани жизни и смерти.

В январе 1920 года 36-летний Модильяни скончался. Все это время Жанна была рядом, а на следующее утро девушка, бессловесный "Кокосовый орешек" (так называли её друзья Амедео), которой оставалось несколько дней до родов, выбросилась из окна родительского дома, до последнего выдоха повторяя: "Я люблю тебя, Амедео..."

Людовик XV и маркиза де Помпадур

Людовик XV (1710-1769) долгое время был верен жене - дочери польского короля Марии Лещинской, но она отказалась исполнять супружеский долг, и у короля стали появляться фаворитки. Жанна Антуанетта Пуассон была замужем, однако ей не раз предлагали роль любовницы самые знатные дворяне Франции. Она всегда отвечала, что если и изменит мужу, то только с самим королем.

Впервые они встретились на балу-маскараде, а вечером король предложил Жанне пройти в его покои, и она согласилась. Маркиза никогда не показывала слез, всегда поражала Людовика оригинальностью и не давала ему скучать. И лишь одна она знала, каким трудом дается ей все это: Жанна давно была больна чахоткой. Она выглядела очень плохо, а ночи с королем давались ей все сложнее.

Людовик стал обращать внимание на других женщин. Не желая мириться с ролью брошенной фаворитки, Жанна решила стать советчиком короля. Маркиза де Помпадур продолжала быть не только любимым другом короля, но и стала вмешиваться в государственные дела Франции. Уже через несколько лет она сама принимала важнейшие политические решения. До последних дней она оставалась в Версале, хотя это и было нарушением всяких правил: умирать во дворце могли лишь члены королевской семьи.

Она умерла в апреле 1764 года от туберкулеза. Когда прах ее выносили из Версаля, король стоял на балконе и плакал. Страшная гроза разразилась над Парижем, Людовик сквозь слезы проговорил: "Какое отвратительное время Вы выбрали для своей последней прогулки, мадам!".

Тристан и Изольда

Легендарные персонажи средневекового рыцарского романа XII века. Сказание возникло в районе Ирландии и дошло до нас в изрядно переработанном виде.

Тристана воспитал его дядя, корнуэльский король Марк. Вассалы понуждают Марка жениться для получения законного наследника, Тристан добровольно ищет ему невесту и привозит принцессу Изольду. Но в пути по ошибке они выпивают любовный напиток, который дала Изольже мать для прочной любви между нею и мужем. Между Тристаном и Изольдой возникает любовь. Они будут изобличены и осуждены, вынуждены скитаться в лесу. Потом Марк прощает их и возвращает Изольду ко двору, но велит Тристану удалиться, и тот едет в Британию, где в силу обстоятельств женится на дочери короля. Однако, он так и не сблизился с женой.

В одном из боев Тристан был ранен отравленным оружием, он просит сына короля отправиться к Изольде с мольбой приехать. Они условились, что если королевичу удастся привезти Изольду, на его корабле будет выставлен белый парус, в противном случае - чёрный. Ревнивая жена Тристана, проведав об этом, сказала умирающему Тристану, что показался корабль с чёрным парусом. Тристан умирает. Изольда сходит на берег, ложится рядом с телом Тристана и умирает от горя по любимому.

Фредерик Шопен и Жорж Санд

Хрупкий болезненный юноша с манерами рыцаря и решительная женщина в мужском костюме, с неизменной сигарой в зубах не должны были стать парой, но стали. Их роман продолжался 10 лет и сподвиг на создание выдающихся произведений: он писал музыку, она - книги.

Аврора Дюпен, которой было немного за 30, успела пожить в женском монастыре, выскочить замуж и развестись, родить сына и дочь, уехать вслед за любовником в Париж и написать несколько романов под мужским псевдонимом Жорж Санд. Фредерик Шопен слыл музыкальным гением, объездил с концертами множество стран и был брошен той, с которой был помолвлен. Они впервые встретились на светском вечере в доме их общей знакомой. После Шопен спрашивал знакомых: "Что это за отвратительная женщина - Жорж Санд? Да и женщина ли она вообще?". Молодого человека шокировало фривольное поведение и экстравагантный внешний вид писательницы.

Санд и Шопен часто пересекались на разных светских раутах. После общения с писательницей мнение музыканта изменилось, и спустя какое-то время пара начала встречаться. В конце 1838 года они уехали "зимовать" на Майорку - вместе с детьми Санд, как одна семья. Шопен страдал туберкулезом, в Испании ему стало только хуже. Санд ухаживала за ним день и ночь. Владелец квартиры узнал о недуге постояльца и выгнал пару на улицу.

Вернувшись во Францию, "семейство" поселилось в поместье Санд. Но и там счастья не было: Шопен по-прежнему болел, сын ревновал мать к чужому мужчине. А повзрослевшая дочь настраивала "отчима" против матери. Отношения постепенно начали сходить на нет, и в 1847 году Шопен не выдержал, собрал вещи и ушёл. Санд не стала его останавливать. В последний раз Шопен и Санд встретились случайно - за полтора года до смерти композитора. Умирая, всё-таки вспомнил писательницу: "Она обещала, что я умру в её объятьях".

Одиссей и Пенелопа

В древнегреческой мифологии Пенелопа была супругой Одиссея. Имя её стало символом супружеской верности. Отец обещал отдать ее замуж за победителя в беге. Когда Одиссей оказался победителем, отец стал уговаривать Пенелопу остаться дома. Герой предоставил ей свободный выбор между собой и ее отцом, и Пенелопа покрыла вспыхнувшее лицо свое покрывалом в знак того, что избирает своим супругом Одиссея.

Отправившийся на Троянскую войну Одиссей отсутствует около 20 лет, его считают погибшим и в его доме к Пенелопе собираются женихи. То отчаиваясь, то снова веря, что он вернется, она хранит верность Одиссею. Пенелопа отклоняет предложения женихов и объявляет, что вновь выйдет замуж лишь тогда, когда кончит ткать саван своему свёкру. Но каждую ночь она распускала все сотканное за день - так ей удалось обманывать их на протяжении трёх лет, пока ее не выдала служанка. Пенелопа обещает стать женой победителя в стрельбе из богатырского лука Одиссея. Как раз в это время он наконец-то возвращается и убивает всех женихов из этого лука.