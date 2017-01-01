Кроме Шекспира: 7 великих историй любви ко Дню святого Валентина

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Вчера, 22:04.
Жизнь

Имена Ромео и Джульетты давно стали синонимом любви. Хотя кроме этой истории, есть еще много печальных повестей. Впрочем, и радостных тоже немало. Любовь приносит и горе, и счастье в равной степени. В нашей подборке - семь великих сюжетов о любви, которые стоит вспомнить в День святого Валентина.

Пара. Отношения. Фото: СС0.
Горацио Нельсон. Фото: hist-etnol.livejournal.com.
Кадр из фильма "Леди Гамильтон". Фото: hist-etnol.livejournal.com.
Эмма Гамильтон. Фото: hist-etnol.livejournal.com.
Салим и Анаркали. Фото: 14-february.ru.
Кадр из фильма "Джодха и Акбар". Фото: kinopoisk.ru.
Амедео Модильяни. Фото: wikipedia.org.
Жанна Эбютерн. Фото: wikipedia.org.
Кадр из фильма "Модильяни". Фото: kinopoisk.ru.
Жан-Марк Натье. Портрет Людовика XV. Фото: galactika.info.
Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур. Фото: galactika.info.
Кадр из фильма "Тристан и Изольда". Фото: kinopoisk.ru.
Кадр из фильма "Тристан и Изольда". Фото: kinopoisk.ru.
Памятник Жорж Санд в Люксембургском саду в Париже (слева), памятник Шопену и Жорж Санд в Ботаническом саду Сингапура. Фото: epitafii.ru.
Francesco Primaticcio. Одиссей и Пенелопа. Фото: top-antropos.com.
Franklin Simmons. Пенелопа. Фото: top-antropos.com.
N. C. Wyeth. Одиссей и Пенелопа. Фото: top-antropos.com.
Джон Уильям Уотерхаус. Пенелопа. Фото: top-antropos.com.

Горацио Нельсон и Эмма Гамильтон

Леди Гамильтон (1763–1814) вошла в историю как единственная женщина, сумевшая разжечь огонь страсти в сердце величайшего флотоводца Европы. Отважный адмирал Горацио Нельсон до сих пор остаётся символом британского флота.

Когда Эмма Лайон вышла замуж за лорда Гамильтона, ей исполнилось 26 лет, а её жениху шёл 61-й год. Нельсон тоже был женат. Слухи о страстном романе адмирала дошли до Лондона. Жена Нельсона тут же пожелала приехать в Неаполь, где находился адмирал, но муж категорически отказал ей. Окружающие не одобряли любовную связь адмирала, на флоте смеялись. Но решительный, принципиальный и сильный Нельсон так и не мог уйти от любовницы. В тот момент ему были не важны ни карьера, ни репутация, ни близкие люди. Его мысли были заняты лишь одной женщиной, "единственной женой перед Богом", "драгоценной Эммой".

Кадр из фильма "Леди Гамильтон".
Кадр из фильма "Леди Гамильтон".

В 1801 году Нельсон ушёл от жены, хотя официального развода получить так и не смог. С этого времени он не скрывал привязанности к Эмме и часто проводил с ней всё свободное время в купленном для этих целей загородном доме. Лорд Гамильтон простил супруге измену и попытался не обращать внимания на недвусмысленные отношения жены с адмиралом. Высшее общество не пожелало мириться с любовницей адмирала. Нельсона везде принимали с распростёртыми объятиями, для Эммы двери дворцов оказались закрытыми.

Готовясь к знаменитой Трафальгарской битве, Нельсон писал возлюбленной: "Моя самая родная, самая любимая Эмма, мой дорогой интимный друг… Да увенчает удачей бог войны все мои усилия! В любом случае я сделаю всё возможное, чтобы моё имя было достойно тебя". 21 октября 1805 года Нельсон получил в Трафальгарском сражении смертельное ранение.

Эмму выгнали из дома, королева отказала в пенсии, завещанной ей Гамильтоном. Она даже продала окровавленную форму героя Трафальгара и серебряный медальон, подаренный Нельсоном. За долги угодила в тюрьму и вышла из неё нищей. Она бежала во Францию, сильно пила и меняла жильё на всё более худшее, пока не очутилась на чердаке. Она умерла 15 января 1815 года Проводить её в последний путь пришли моряки, капитаны и офицеры английских кораблей.

Джодха и Акбар

Это политический брак по расчёту между императором моголов Акбаром и принцессой раджпутов Джодхой. Империя Акбара простиралась от Афганистана до Бенгальского залива, и от Гималаев до реки Нармады. С помощью дипломатических навыков он завоевал преданность раджпутов. В целях дальнейшего укрепления империи он согласился взять в жёны Джодху. Она стала всего лишь пешкой в этом политическом браке-союзе. Акбару пришлось приложить немало сил, пройти через многочисленные обиды, зависть и дворцовые интриги, прежде чем он, наконец, завоевал любовь принцессы.

Кадр из фильма "Джодха и Акбар".
Кадр из фильма "Джодха и Акбар".

Счастливая история этих отношений была своего рода прелюдией к настоящей трагедии. Развязка любви сына Акбара стала жуткой. Князь Салим влюбился в обычную куртизанку Анаркали. Император не мог смириться с этим и использовал всевозможные тактики для того, чтобы она упала в глазах возлюбленного. Когда Салим узнал об этом, он объявил войну отцу, но ему не удалось победить гигантскую армию Акбара. Салим был схвачен и приговорен к смертной казни. В этот момент Анаркали сказала, что отказывается от своих чувств ради того, чтобы спасти любимого. Ее погребли заживо в кирпичную стену на глазах у Салима.

Модильяни и Жанна

Это был прекрасный, но недолгий союз. Художника Амедео Модильяни почти каждый вечер выворачивает на изнанку прогрессирующая болезнь легких и каждый раз Жанна Эбютьен, которая любит его всем сердцем не дает ему умереть окончательно.

Впервые Модильяни и Жанна увидели друг друга в апреле 1917 года, во время масленичного веселья на террасе монпарнасского кафе. Она с первого взгляда взглядом знала, что влюблена без памяти. Они поселились в мастерской вблизи Люксембургского сада. Денег катастрофически не хватало.

Кадр из фильма "Модильяни".
Кадр из фильма "Модильяни".

Если верить истории, Жанна была нежным и кротким созданием – полной противоположностью Амедео. Узнав, что Жанна беременна, он написал заявление об оформлении брака. Разрешение на брак Модильяни получил за несколько дней до своей смерти. Их свадьба так и не состоялась. Зато было много жутких, мучительных моментов: Моди все время был на грани жизни и смерти.

В январе 1920 года 36-летний Модильяни скончался. Все это время Жанна была рядом, а на следующее утро девушка, бессловесный "Кокосовый орешек" (так называли её друзья Амедео), которой оставалось несколько дней до родов, выбросилась из окна родительского дома, до последнего выдоха повторяя: "Я люблю тебя, Амедео..."

Людовик XV и маркиза де Помпадур

Людовик XV (1710-1769) долгое время был верен жене - дочери польского короля Марии Лещинской, но она отказалась исполнять супружеский долг, и у короля стали появляться фаворитки. Жанна Антуанетта Пуассон была замужем, однако ей не раз предлагали роль любовницы самые знатные дворяне Франции. Она всегда отвечала, что если и изменит мужу, то только с самим королем.

Впервые они встретились на балу-маскараде, а вечером король предложил Жанне пройти в его покои, и она согласилась. Маркиза никогда не показывала слез, всегда поражала Людовика оригинальностью и не давала ему скучать. И лишь одна она знала, каким трудом дается ей все это: Жанна давно была больна чахоткой. Она выглядела очень плохо, а ночи с королем давались ей все сложнее.

Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур.
Франсуа Буше. Портрет маркизы де Помпадур.

Людовик стал обращать внимание на других женщин. Не желая мириться с ролью брошенной фаворитки, Жанна решила стать советчиком короля. Маркиза де Помпадур продолжала быть не только любимым другом короля, но и стала вмешиваться в государственные дела Франции. Уже через несколько лет она сама принимала важнейшие политические решения. До последних дней она оставалась в Версале, хотя это и было нарушением всяких правил: умирать во дворце могли лишь члены королевской семьи.

Она умерла в апреле 1764 года от туберкулеза. Когда прах ее выносили из Версаля, король стоял на балконе и плакал. Страшная гроза разразилась над Парижем, Людовик сквозь слезы проговорил: "Какое отвратительное время Вы выбрали для своей последней прогулки, мадам!".

Тристан и Изольда

Легендарные персонажи средневекового рыцарского романа XII века. Сказание возникло в районе Ирландии и дошло до нас в изрядно переработанном виде.

Тристана воспитал его дядя, корнуэльский король Марк. Вассалы понуждают Марка жениться для получения законного наследника, Тристан добровольно ищет ему невесту и привозит принцессу Изольду. Но в пути по ошибке они выпивают любовный напиток, который дала Изольже мать для прочной любви между нею и мужем. Между Тристаном и Изольдой возникает любовь. Они будут изобличены и осуждены, вынуждены скитаться в лесу. Потом Марк прощает их и возвращает Изольду ко двору, но велит Тристану удалиться, и тот едет в Британию, где в силу обстоятельств женится на дочери короля. Однако, он так и не сблизился с женой.

Картина Рохелио де Эгускиса "Тристан и Изольда".
Картина Рохелио де Эгускиса "Тристан и Изольда".

В одном из боев Тристан был ранен отравленным оружием, он просит сына короля отправиться к Изольде с мольбой приехать. Они условились, что если королевичу удастся привезти Изольду, на его корабле будет выставлен белый парус, в противном случае - чёрный. Ревнивая жена Тристана, проведав об этом, сказала умирающему Тристану, что показался корабль с чёрным парусом. Тристан умирает. Изольда сходит на берег, ложится рядом с телом Тристана и умирает от горя по любимому.

Фредерик Шопен и Жорж Санд

Хрупкий болезненный юноша с манерами рыцаря и решительная женщина в мужском костюме, с неизменной сигарой в зубах не должны были стать парой, но стали. Их роман продолжался 10 лет и сподвиг на создание выдающихся произведений: он писал музыку, она - книги.

Аврора Дюпен, которой было немного за 30, успела пожить в женском монастыре, выскочить замуж и развестись, родить сына и дочь, уехать вслед за любовником в Париж и написать несколько романов под мужским псевдонимом Жорж Санд. Фредерик Шопен слыл музыкальным гением, объездил с концертами множество стран и был брошен той, с которой был помолвлен. Они впервые встретились на светском вечере в доме их общей знакомой. После Шопен спрашивал знакомых: "Что это за отвратительная женщина - Жорж Санд? Да и женщина ли она вообще?". Молодого человека шокировало фривольное поведение и экстравагантный внешний вид писательницы.

Шопен и Санд.
Шопен и Санд.

Санд и Шопен часто пересекались на разных светских раутах. После общения с писательницей мнение музыканта изменилось, и спустя какое-то время пара начала встречаться. В конце 1838 года они уехали "зимовать" на Майорку - вместе с детьми Санд, как одна семья. Шопен страдал туберкулезом, в Испании ему стало только хуже. Санд ухаживала за ним день и ночь. Владелец квартиры узнал о недуге постояльца и выгнал пару на улицу.

Вернувшись во Францию, "семейство" поселилось в поместье Санд. Но и там счастья не было: Шопен по-прежнему болел, сын ревновал мать к чужому мужчине. А повзрослевшая дочь настраивала "отчима" против матери. Отношения постепенно начали сходить на нет, и в 1847 году Шопен не выдержал, собрал вещи и ушёл. Санд не стала его останавливать. В последний раз Шопен и Санд встретились случайно - за полтора года до смерти композитора. Умирая, всё-таки вспомнил писательницу: "Она обещала, что я умру в её объятьях".

Одиссей и Пенелопа

В древнегреческой мифологии Пенелопа была супругой Одиссея. Имя её стало символом супружеской верности. Отец обещал отдать ее замуж за победителя в беге. Когда Одиссей оказался победителем, отец стал уговаривать Пенелопу остаться дома. Герой предоставил ей свободный выбор между собой и ее отцом, и Пенелопа покрыла вспыхнувшее лицо свое покрывалом в знак того, что избирает своим супругом Одиссея.

Джон Флаксман. Одиссей и Пенелопа.
Джон Флаксман. Одиссей и Пенелопа.

Отправившийся на Троянскую войну Одиссей отсутствует около 20 лет, его считают погибшим и в его доме к Пенелопе собираются женихи. То отчаиваясь, то снова веря, что он вернется, она хранит верность Одиссею. Пенелопа отклоняет предложения женихов и объявляет, что вновь выйдет замуж лишь тогда, когда кончит ткать саван своему свёкру. Но каждую ночь она распускала все сотканное за день - так ей удалось обманывать их на протяжении трёх лет, пока ее не выдала служанка. Пенелопа обещает стать женой победителя в стрельбе из богатырского лука Одиссея. Как раз в это время он наконец-то возвращается и убивает всех женихов из этого лука.

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