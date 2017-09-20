Крупный актив агрохолдинга "Изумрудная страна" готовится к запуску

Внешнее управление на "Бийском комбинате хлебопродуктов" введено 9 сентября 2016 года на полтора года. В декабре портал "Деловой Бийск" сообщал, что работа предприятия приостановлена.

И вот сейчас назначенный судом внешний управляющий Анастасия Метла готовит его к запуску, это следует из протокола собрания кредиторов, прошедшего 15 сентября. В ходе собрания она пояснила, что на комбинат завозится сырье. Запуск не произведен ввиду того, что на рынке еще нет достаточного количества свежего сырья, которое смогло бы обеспечить загрузку элеватора на 70%.

Представитель налоговой службы задал вопрос о реальности исполнения плана внешнего управления. Анастасия Метла в ответ пояснила: если следовать плану, погашение задолженности является реальным.

История краха

Надо сказать, что незадолго до обвала "Изумрудной страны", произошедшего в 2013 году после вмешательства правоохранительных органов, "Бийский комбинат хлебопродуктов" был одним из наименее закредитованных предприятий агрохолдинга. Впоследствии в рамках арбитражных процессов и в ходе взаимодействия бывшего руководства ассоциации и "Россельхозбанка" на комбинат начали переводить долги других "сгоревших" компаний агрохолдинга.

И уже при введении внешнего управления долг комбината перед кредиторами на момент введения внешнего управления составлял более 5,5 млрд рублей при балансовой стоимости его имущества 102 млн рублей. В тот момент на заседании суда арбитражный управляющий заявил: восстановление его платежеспособности невозможно, при максимальной выручке предприятию потребуется шесть лет на возврат долга.

Он же утверждал, что ни одна процедура внешнего управления на предприятиях "Изумрудной страны" не была доведена до конца и ни один план внешнего управления так и не был реализован. Но представитель "Россельхозбанка" настаивал, что эти выводы не учитывают потенциал комбината, который может работать без убытков.

Создадут новое юрлицо

И вот теперь комбинат готовится к запуску. 15 сентября на собрании кредиторов Анастасия Метла рассказала, что кредиторская задолженность перед "Россельхозбанком" снижается, так как произошло утверждение положений по компаниям, за которые комбинат является поручителем. Часть имущества комбината будет, как и раньше, продаваться.

Кроме того, она пояснила, что сейчас ведется активная работа по привлечению бывших руководителей комбината к уголовной ответственности и по взысканию убытков с охранной организации. Кого именно она хотела бы привлечь к уголовной ответственности, не уточняется.

А чуть раньше, 5 сентября, на другом собрании кредиторов Анастасия Метла сообщила, что проводится оценка всего имущества должника для проведения замещения активов комбината.

Процедуру эту проводят не так уж редко. К примеру, путем замещения активов выходил из процедуры банкротства "Алтайхимпром" (Яровое). Для этого часть активов предприятия были внесены в уставный капитал вновь созданного предприятия "Алтайский Химпром". А затем акции последнего выставили на продажу, их приобрела структура, близкая к уральской группе компаний "ФОРЭС", предприятие работает.

Менее удачным было замещение активов "Алтайского моторного завода". Через несколько лет после создания на его базе нового юрлица дело о его банкротстве вновь рассматривается в суде.

Решение о создании на базе активов "Бийского КХП" нового акционерного общества, составе и стоимости вносимого в его уставный капитал имущества, избрании совета директоров и исполнительного органа кредиторы, возможно, примут на новом собрании 3 октября - этот вопрос стоит в повестке дня.

Справка

"Бийский комбинат хлебопродуктов" — открытое акционерное общество. Его крупнейшим акционером в 2013 году был "Алтайский мясомолочный комбинат "Угринич" (97,35% акций). С 17 мая 2013 года полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет "Управляющая компания "Аналитический центр" (директор Ольга Антипина), в 2016 году - "УК "Изумрудная страна" (директор также Ольга Антипина).