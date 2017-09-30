Крупное бийское предприятие оставило без зарплаты 1,2 тысячи работников

Нарушение выявила прокуратура Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства. В отношении гендиректор "Алтайвитаминов" возбудили административное дело. Также ему вынесли представление устранить нарушение. Меры подействовали: предприятие погасило долг перед коллективом.

Ранее 745 человек с задержкой получили зарплату за июль также после вмешательства прокуратуры.

Напомним, топ-менеджера "Алтайвитаминов" обвиняют в хищении 100 млн рублей.