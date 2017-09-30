Крупное бийское предприятие оставило без зарплаты 1,2 тысячи работников

Бийская компания "Алтайвитамины" в очередной раз задержала зарплату своим сотрудникам. За август деньги вовремя не получили 1206 человек. Общая сумма задолженности превысила 20 млн рублей.
Нарушение выявила прокуратура Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства. В отношении гендиректор "Алтайвитаминов" возбудили административное дело. Также ему вынесли представление устранить нарушение. Меры подействовали: предприятие погасило долг перед коллективом.
Ранее 745 человек с задержкой получили зарплату за июль также после вмешательства прокуратуры.
Напомним, топ-менеджера "Алтайвитаминов" обвиняют в хищении 100 млн рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.