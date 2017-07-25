Топ-менеджера "Алтайвитаминов" будут судить за хищение более 100 млн рублей

Прокуратура Алтайского края направила в бийский городской суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего коммерческого директора "Алтайвитаминов". Его обвиняют в хищении более 100 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.
По версии следствия обвиняемый исполнял обязанности коммерческого директора в ЗАО "Алтайвитамины" и в декабре 2011 года от имени руководителя заключил договор поставки продукции предприятия с "Алтайоптфарма" в Бийске, в котором он является директором и учредителем.
После этого до августа 2014 года он отгружал с территории предприятия продукцию для "Алтайоптмарм". Чтобы скрыть преступление, он частично оплачивал медицинские препараты и предоставлял к зачету имущество по явно завышенной стоимости.
В общей сложности он похитил более 100 млн рублей. Во время следствия на имущество руководителя общей стоимостью 15 млн рублей наложили арест.
Напомним, уголовное дело о хищениях на предприятии расследуют с 2016 года. В середине июля 2017 года стало известно, что прокуратура Бийска из-за задолженности по зарплате перед работниками возбудила административное производство в отношении руководства компании "Алтайвитамины". После проверки выяснилось, что фармкомпания была должна 951-у сотруднику в общей сложности 16 млн рублей за май. После вмешательства надзорного ведомства задолженность была полностью погашена, пишет "Банкфакс".
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