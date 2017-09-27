В Госдуме появится еще один депутат от Алтайского края

Напомним, в ночь на 13 сентября умерла депутат, томский врач Ирина Евтушенко. Он избиралась от территориальной группы "Единой России", в которую входят также два Алтая и Кемеровская область. Поэтому освободившееся место должен занять депутат из той же тергруппы.

Олег Быков.

На место претендовали двое кандидатов от Кузбасса и двое от Алтайского края (помимо Быкова в списке была также Марина Ермоленко). В итоге, по информации altapress.ru, федеральное руководство партии вынесло на голосование кандидатуру Быкова.

Пока дата голосования неизвестна. После того, как она состоится, документы будут переданы в ЦИК и Быков сможет получить мандат.

После этого число депутатов от Алтайского края в Госдуме возрастет до 10. Сейчас депутатами являются единороссы Даниил Бессарабов, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор, Александр Прокопьев. Регион также представляют справедливоросс Александр Терентьев и писатель Сергей Шаргунов из КПРФ.

34-летний Олег Быков — выходец из молодежного крыла алтайского отделения "ЕР". Официально он занимает пост замдиректора по правовым вопросам "Алтайского экспертно-правового центра", является председателем алтайского "Молодежного союза юристов".