В Госдуме появится еще один депутат от Алтайского края

Имя барнаульца Олега Быкова вынесено на голосование генсовета ЕР для утверждения в качестве депутата Госдумы. В случае положительного итога голосования Быков получит мандат, который освободился после смерти депутата от Томска Ирины Евтушенко.
Напомним, в ночь на 13 сентября умерла депутат, томский врач Ирина Евтушенко. Он избиралась от территориальной группы "Единой России", в которую входят также два Алтая и Кемеровская область. Поэтому освободившееся место должен занять депутат из той же тергруппы.
Пока дата голосования неизвестна. После того, как она состоится, документы будут переданы в ЦИК и Быков сможет получить мандат.
После этого число депутатов от Алтайского края в Госдуме возрастет до 10. Сейчас депутатами являются единороссы Даниил Бессарабов, Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Наталья Кувшинова, Иван Лоор, Александр Прокопьев. Регион также представляют справедливоросс Александр Терентьев и писатель Сергей Шаргунов из КПРФ.
34-летний Олег Быков — выходец из молодежного крыла алтайского отделения "ЕР". Официально он занимает пост замдиректора по правовым вопросам "Алтайского экспертно-правового центра", является председателем алтайского "Молодежного союза юристов".
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